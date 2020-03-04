Çiftçiye 27 bin 770 fidan bedelsiz dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiftçiye 27 bin 770 fidan bedelsiz dağıtıldı - Son Dakika

Çiftçiye 27 bin 770 fidan bedelsiz dağıtıldı

6 saat önce

Şırnak'ta "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçiye 27 bin 700 fidan dağıtıldı.

Şırnak'ta "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçiye 27 bin 700 fidan dağıtıldı.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki programda bir konuşma yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, bedelsiz dağıtılacak fidanların İl Özel İdare bütçesi ile alındığını söyledi.

Terör saldırılarının tarım ve hayvancılığın gelişmesini engellediğini aktaran Pehlivan, şunları dile getirdi:

"Çok şükür huzur ve güven ortamı çok daha iyi noktalara geldi. Bu ortamın kalıcı olması için üretime her kesimi teşvik etmek gerek. Çiftçimiz ile meralarımızı yeşertip, hayvancılığı geliştirdikçe, meyve üretip elimizi toprağa değdirdikçe göreceğiz istihdam da olacak."

Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel de uygulanan projelerle üreticilere destek de bulunduklarını vurgulayarak, "Talep doğrultusunda 22 bin 700 fıstık, 3 bin 500 ceviz ve 1500 badem fidanı talebi oldu." dedi.

Çiftçiye 27 bin 770 fidan bedelsiz dağıtıldı

Hamza Pehlivan, Şırnak, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz
Karsak Deresi'ni kirleten iki firmaya toplam 888 bin lira ceza kesildi İstanbul'dan kalkıp Singapur'a giden uçakta koronavirüs tespit edildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırdan geçen göçmenleri nasıl saydıklarını açıkladı

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 01:26:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftçiye 27 bin 770 fidan bedelsiz dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]