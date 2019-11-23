Son Dakika Haberleri: Çiftçiye 5 bin fidan armağan
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Çiftçiye 5 bin fidan armağan

6 saat önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, 2 bin 500 badem ve 2 bin 500 ceviz fidanını çiftçilere dağıttı.

Çiftçiye 5 bin fidan armağan, System.String[]

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, 2 bin 500 badem ve 2 bin 500 ceviz fidanını çiftçilere dağıttı.


Kırsalda yaşayan vatandaşların üreterek refah toplumunun bir parçası olmasını arzulayan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen fidan dağıtım töreninde hemşehrileriyle buluştu. 2 bin 500 badem ve 2 bin 500 ceviz fidanının Ereğlili çiftçilere dağıtımının gerçekleştirildiği törende konuşan Başkan Oprukçu, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yürüttüğü proje ile 11 Milyon fidanı ayın 11'inde toprakla buluşturduk, şükürler olsun. Yemyeşil bir Türkiye, yemyeşil bir Ereğli'yi arzu ediyoruz. Bunu ne Bakanımız, ne de biz Belediye Başkanı olarak yalnız başımıza temin etmemiz mümkün değil, Türk Milleti'nin şerefli evlatları olarak hep beraber başarabiliriz. İnşallah orman genel müdürlüğümüzün, orman bölge müdürlüğümüzün de destekleriyle yemyeşil bir Ereğli'yi inşa edeceğiz. Bu vesile ile orman bölge müdürümüze, orman işletme şefimize, bütün yol arkadaşlarımıza, park bahçeler müdürümüze, tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme müdürümüze ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.


"Ereğli'nin başı dik sırtı pek olmalı"


Ereğli'nin gelecek yüz yılını inşa etme gayesinde olduklarını her platformda dile getiren Başkan Oprukçu, kırsalda yerinde kalkınma hamleleri ile Ereğli'de bir fazla üretimin tesis edileceğini söyledi. Başkan Oprukçu, "Anadolu'nun yüzü gülsün, Ereğli'nin başı dik sırtı pek olmalı. Yoksulu, muhtacı kalmayan bir Ereğli arzuluyoruz. Kırsalda yaşayan hemşehrilerimiz yaşadıkları yerde üreterek refah toplumuna katılsınlar. Ereğli çiftçisiyle, sanayicisiyle hep birlikte büyüsün gelişsin Türkiye'nin göz bebeği olsun" ifadelerini kullandı.


Törenin ardından fidanlar çiftçilere takdim edildi. - KONYA

Orman Genel Müdürlüğü, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
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