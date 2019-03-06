Çiftçiye 9 milyar lira ödenecek
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Ocak, şubat ve mart aylarında toplamda 8 milyar 777 milyon liraya yakın desteği çiftçimize mart ayı sonu itibariyle ödemiş olacağız." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı
Pakdemirli, "Ocak, şubat ve mart aylarında toplamda 8 milyar 777 milyon liraya yakın desteği çiftçimize mart ayı sonu itibariyle ödemiş olacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:25
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