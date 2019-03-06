Son Dakika Haberleri: Çiftçiye 9 milyar lira ödenecek

Çiftçiye 9 milyar lira ödenecek

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Ocak, şubat ve mart aylarında toplamda 8 milyar 777 milyon liraya yakın desteği çiftçimize mart ayı sonu itibariyle ödemiş olacağız." dedi.

Çiftçiye 9 milyar lira ödenecek, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Ocak, şubat ve mart aylarında toplamda 8 milyar 777 milyon liraya yakın desteği çiftçimize mart ayı sonu itibariyle ödemiş olacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:25 

Bekir Pakdemirli, Ekonomi
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