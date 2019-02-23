Çiftçiye "alım garantili" ürün desteği
1 saat önce
İlk etapta 20 bin dekarlık arazi belirledi.
İlk etapta 20 bin dekarlık arazi belirledi. Kooperatif üyesi çiftçiler, buradan kiralayacakları arazide ürün ekimine başlayacak. Proje kapsamında çiftçilere ürün alım garantisi verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:40
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