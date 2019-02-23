Son Dakika Haberleri: Çiftçiye "alım garantili" ürün desteği

Çiftçiye "alım garantili" ürün desteği

1 saat önce

İlk etapta 20 bin dekarlık arazi belirledi.

Çiftçiye
İlk etapta 20 bin dekarlık arazi belirledi. Kooperatif üyesi çiftçiler, buradan kiralayacakları arazide ürün ekimine başlayacak. Proje kapsamında çiftçilere ürün alım garantisi verilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:40 

Ekonomi
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