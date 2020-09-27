Çiftçiye "Buğday Yetiştiriciliği, Hastalık ve Zararları" eğitimi - Son Dakika

Çiftçiye "Buğday Yetiştiriciliği, Hastalık ve Zararları" eğitimi

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Keşan ilçesine bağlı Altıntaş köyünde ikamet eden çiftçiye, "Buğday Yetiştiriciliği, Hastalık ve Zararları" konulu eğitim verildi.

Çiftçiye

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Keşan ilçesine bağlı Altıntaş köyünde ikamet eden çiftçiye, "Buğday Yetiştiriciliği, Hastalık ve Zararları" konulu eğitim verildi.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Atilla Bayazıt, bu dönem buğday ekecek üreticilere yönelik eğitimlere başladıklarını ifade etti. Bayazıt, "Tarım takvimimize göre, buğday ekim sezonunun yaklaştığı bu günlerde, stratejik öneme sahip buğday yetiştiriciliği, hastalık ve zararları konusunda eğitim çalışmalarımıza Keşan ilçesi Altıntaş köyünde başladık. Yapılan eğitimle çiftçilerimize, erken ekimden kaçınma, sık eğitim ve aşırı gübreleme yapmama, bölgemiz için ıslah edilmiş sertifikalı tohumları tercih etme, münavebe uygulama ve anıza ekimlerden kaçınma, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla nasıl mücadele edilmesi gerektiği konularında bilgiler verildi. İlimiz genelinde buğday ekiminin yoğun olduğu köylerimizde eğitim çalışmalarımıza devam edilecektir" dedi. - EDİRNE

Çiftçiye Buğday Yetiştiriciliği, Hastalık ve Zararları eğitimi
Çiftçiye Buğday Yetiştiriciliği, Hastalık ve Zararları eğitimi
Çiftçiye Buğday Yetiştiriciliği, Hastalık ve Zararları eğitimi

Altıntaş, Buğday, Keşan, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 16:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçiye 'Buğday Yetiştiriciliği, Hastalık ve Zararları' eğitimi - Son Dakika Ekonomi

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