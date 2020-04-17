Çiftçiye destek sürüyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği'nin (HAGEL) katkılarıyla Kelesli çiftçilere 126 bin adet çilek fidesi dağıtıldı.



Bir taraftan korona virüsü salgınına karşı etkin bir dezenfeksiyon ve vatandaşlara yönelik sosyal destek programını kesintisiz sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, zirai üretimin durmaması için çiftçi desteklerine devam ediyor. Bugüne kadar gerek yüksek verimli hayvan ırklarının temininden çiftçi eğitimlerine, fide, fidan ve tohumluk desteğinden ekipman teminine kadar her alanda kırsal kalkınmanın sağlanması için çalışan Büyükşehir Belediyesi, Keles'in Kocakovacık mahallesindeki çiftçilere çilek fidesi dağıttı. Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği iş birliğiyle Keles Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında hayata geçirilen projede birer dönümlük 6 seraya 126 bin adet çilek fidesi dağıtıldı. Temin edilen çilek fidelerinin maliyetinin yüzde 70'i HAGEL ve Büyükşehir Belediyesi, kalan kısmı ise çiftçiler tarafından karşılandı. - BURSA