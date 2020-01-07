Çiftçiye haciz şoku - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiftçiye haciz şoku - Son Dakika

Çiftçiye haciz şoku

6 saat önce

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığından gelen icra kağıtları çiftçileri şaşırttı.

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Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığından gelen icra kağıtları çiftçileri şaşırttı.


Beylikova ilçesinde 2015 yılında kurulan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına otomatik kayıt yaptırılan çiftçilere 4 yıllık ait borcu çıkartıldı. Ziraat Odasına kayıtlı bütün çiftçilerin başkanlığa kayıt yapıldığı, bazı çiftçilere aidatları ödeme konusunda uyarı tebligatı gönderirken bir kısmını da icraya verdi.


Çiftçilerin uğradıkları zararların başkanlık olarak karşılanmadığının adlını çizen Zeynel Abidin Emirdağ, "Burası kurulduğunda bizi otomatik kaydettiler. Şimdi aidat parası istiyorlar. Bu zamana kadar bizim tarlalardan defalarca su motorlarımız çalındı. Kimse zararımızı karşılamadı. Şimdi arkadaşlarımızın bir çoğu icraya verildi. Bize ödeme emri gönderildi. Üyelikten çıkmak istiyoruz, ona da izin vermiyorlar. Çiftçi olarak zaten zor durumdayız. Bir de bu durumla karşılaştık. Büyüklerimizden bu işin çözümü için yardım bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Beylikova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
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