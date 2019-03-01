Son Dakika Haberleri: Çiftçiye Lisanslı Depo Desteği İçin Yeni İmkan

Çiftçiye Lisanslı Depo Desteği İçin Yeni İmkan

23 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, "depo kira ücreti faturası" ibraz edemediği için lisanslı depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için kira, nakliye ve analiz desteklemelerine müracaat edemeyen çiftçilere imkan tanıdı.

Çiftçiye Lisanslı Depo Desteği İçin Yeni İmkan, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı, "depo kira ücreti faturası" ibraz edemediği için lisanslı depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için kira, nakliye ve analiz desteklemelerine müracaat edemeyen çiftçilere imkan tanıdı.

Konuya ilişkin "Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "depo kira ücreti faturası" ibraz edemediği için destekleme ödemelerine müracaat edemeyen üretici ve üretici örgütleri, 2018 yılı 1 Mayıs-31 Ekim dönemine ilişkin ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinden faydalanmak için 11 Mart-29 Mart 2019 tarihlerinde istenilen belgelerle il ve ilçe müdürlüğüne müracaat edecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:39 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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