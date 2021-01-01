Çiftçiye müjde, sevindiren haber geldi

Bir parsele aynı ürünün arka arkaya 3 kez ekilmesi halinde 'bitkisel üretim desteği' alınamadığına ilişkin karar 1 yıl süre ile ertelendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan "2018/17 Sayılı Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ" ile Tarım ve Orman Bakanlığı; 2018 yılından itibaren örtü altı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitkinin arka arkaya 3 kez ekilmesi durumunda üçüncü üretim için mazot, gübre ve diğer bitkisel üretim desteklerin ödenmemesi kararını almıştı. Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ,2018'de alınan kararın çiftçiyi olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek tebliğin gözden geçirilmesi noktasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den çalışma yapılmasını talep etmişti. Başkan Çetindağ'ın açıklamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile münavebeli ekimin uygulaması şartının 1 yıl ertelendiği duyuruldu.

Başkan Çetindağ büyü çaba sarf etti

Erteleme kararının alınmasına ilişkin açıklamalarda bunan Başkan Hacı Çetindağ, büyük çaba gösterdiklerini belirterek, "Birkaç gün önce erteleme kararının gözden geçirilmesi gerektiğini kamuoyuna deklare etmiştik. Sevindiren haber geldi. Bir parsele aynı tek yıllık bitkinin arka arkaya 3 kez ekilmesi durumunda, üçüncü üretim için destekleme ödemelerinin yapılmamasını öngören şart 1 yıl ertelendi. Resmi Gazete'de yayımlanan münavebeli ekim işlemlerinde 2018 yılı ekilişleri değil 2019 yılı ekilişleri baz alınacak. Çiftçimizin sesine kulak veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'a, Sayın Valimiz Salih Ayhan'a, kıymetli milletvekillerimize ve konuyu ulusal ve yerel medyada gündeme taşıyan basın mensuplarımıza çok teşekkür ederim. Karar çiftçimiz için hayırlı olsun" dedi. - SİVAS