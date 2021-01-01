Çiftçiye müjde, sevindiren haber geldi - Son Dakika

Çiftçiye müjde, sevindiren haber geldi

01.01.2021 00:05
Çiftçiye müjde, sevindiren haber geldi, System.String[]

Bir parsele aynı ürünün arka arkaya 3 kez ekilmesi halinde 'bitkisel üretim desteği' alınamadığına ilişkin karar 1 yıl süre ile ertelendi.

Bir parsele aynı ürünün arka arkaya 3 kez ekilmesi halinde 'bitkisel üretim desteği' alınamadığına ilişkin karar 1 yıl süre ile ertelendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan "2018/17 Sayılı Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ" ile Tarım ve Orman Bakanlığı; 2018 yılından itibaren örtü altı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitkinin arka arkaya 3 kez ekilmesi durumunda üçüncü üretim için mazot, gübre ve diğer bitkisel üretim desteklerin ödenmemesi kararını almıştı. Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ,2018'de alınan kararın çiftçiyi olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek tebliğin gözden geçirilmesi noktasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den çalışma yapılmasını talep etmişti. Başkan Çetindağ'ın açıklamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile münavebeli ekimin uygulaması şartının 1 yıl ertelendiği duyuruldu.

Başkan Çetindağ büyü çaba sarf etti

Erteleme kararının alınmasına ilişkin açıklamalarda bunan Başkan Hacı Çetindağ, büyük çaba gösterdiklerini belirterek, "Birkaç gün önce erteleme kararının gözden geçirilmesi gerektiğini kamuoyuna deklare etmiştik. Sevindiren haber geldi. Bir parsele aynı tek yıllık bitkinin arka arkaya 3 kez ekilmesi durumunda, üçüncü üretim için destekleme ödemelerinin yapılmamasını öngören şart 1 yıl ertelendi. Resmi Gazete'de yayımlanan münavebeli ekim işlemlerinde 2018 yılı ekilişleri değil 2019 yılı ekilişleri baz alınacak. Çiftçimizin sesine kulak veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'a, Sayın Valimiz Salih Ayhan'a, kıymetli milletvekillerimize ve konuyu ulusal ve yerel medyada gündeme taşıyan basın mensuplarımıza çok teşekkür ederim. Karar çiftçimiz için hayırlı olsun" dedi. - SİVAS

Çiftçiye müjde, sevindiren haber geldi

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçiye müjde, sevindiren haber geldi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti
Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı         
23:33
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti         
23:00
Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı         
22:33
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Nazlı Çelik'in sahne performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Nazlı Çelik'in sahne performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
21:51
Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi         
21:15
Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı         
19:53
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim         
16:00
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 00:10:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftçiye müjde, sevindiren haber geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei