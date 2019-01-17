Çiftçiye Ödenek Müjdesi
42 dakika önce
Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, mazot ve gübre icmallerinin Tepebaşı Ziraat Odası'nda ve köylerde askıya çıktığını duyurdu.
Tepebaşı
Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, mazot ve gübre icmallerinin Tepebaşı Ziraat Odası'nda ve köylerde askıya çıktığını duyurdu.
Buluşan, yaptığı açıklamada şu anda 5 gün süre ile askıya çıkan mazot gübre desteği ödeme tarihi önümüzdeki günlerde belli olacağını anlattı. Hububat ve baklagil, dane mısır, çatak ve yağlı tohumlu bitkilere ait prim
desteklemeleri için ile ilgili de konuşan Buluşan, TC numarası sonu 6-8 olanlar 18 Ocak 2019 Cuma günü Saat 18: 00'den sonra, TC numarası sonu 2-4 olanlar 25 Ocak 2019 Cuma günü saat 18: 00'den sonra, TC numarası sonu 0 olanlar 1 Şubat 2019 Cuma günü Saat 18: 00'den sonra Ziraat Bankasındaki ilgili hesaplara ödemeler yatırılacaktır. Çiftçiye toplam 9 milyon TL'lik ödeme yapılacak" dedi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:34 Kaynak: İHA
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