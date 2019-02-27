Son Dakika Haberleri: Çiftçiye ödenmemiş tarımsal destek kalmayacak

Çiftçiye ödenmemiş tarımsal destek kalmayacak

2 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine mart ayında da devam edileceğini söyledi.

Çiftçiye ödenmemiş tarımsal destek kalmayacak, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine mart ayında da devam edileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:50 

Bekir Pakdemirli, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 5,3 Milyar Liralık Ödeme Yapıldı Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı! Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:51:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiftçiye ödenmemiş tarımsal destek kalmayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]