Çiftçiye ödenmemiş tarımsal destek kalmayacak
2 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine mart ayında da devam edileceğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine mart ayında da devam edileceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:50
Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 5,3 Milyar Liralık Ödeme Yapıldı
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