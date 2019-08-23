"Çiftçiye peşin ödeme piyasayı rahatlatır"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çiftçiye yapılacak peşin ödeme ekonomiye can suyu olur. En önemlisi çiftçi, esnafımıza olan borcunu zamanında ödemiş ve esnaftan bir sonraki yılın ürünlerini daha ucuza alma imkanı bulmuş olur." dedi.