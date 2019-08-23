Son Dakika Haberleri: "Çiftçiye peşin ödeme piyasayı rahatlatır"
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"Çiftçiye peşin ödeme piyasayı rahatlatır"

1 saat önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çiftçiye yapılacak peşin ödeme ekonomiye can suyu olur.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çiftçiye yapılacak peşin ödeme ekonomiye can suyu olur. En önemlisi çiftçi, esnafımıza olan borcunu zamanında ödemiş ve esnaftan bir sonraki yılın ürünlerini daha ucuza alma imkanı bulmuş olur." dedi.

Bendevi Palandöken, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:25 
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