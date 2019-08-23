"Çiftçiye peşin ödeme piyasayı rahatlatır"
1 saat önce
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çiftçiye yapılacak peşin ödeme ekonomiye can suyu olur.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çiftçiye yapılacak peşin ödeme ekonomiye can suyu olur. En önemlisi çiftçi, esnafımıza olan borcunu zamanında ödemiş ve esnaftan bir sonraki yılın ürünlerini daha ucuza alma imkanı bulmuş olur." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:25
Gazeteciliği bıraktı köyünde sera kurup domates yetiştirmeye başladı Eskişehirspor'a haciz şoku! Beyazıt Öztürk, Beyazıt'ta satın aldığı eski binayı otele çevirecek Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı: Ölmek istemiyorum