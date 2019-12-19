Çiftçiye sulama borusu desteği - Son Dakika
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Çiftçiye sulama borusu desteği

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yerelden kalkınma hedefiyle Antalya tarımına desteğini sürdürüyor.

Çiftçiye sulama borusu desteği, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yerelden kalkınma hedefiyle Antalya tarımına desteğini sürdürüyor. Demre ve Korkuteli'de kooperatiflere sulama borusu tahsis edildi.


Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla tarıma destek çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sulama kooperatiflerinden gelen boru taleplerini değerlendirerek, gerekli yardımları yapıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin tahsisi sonrası yeni sulama hattına kavuşan üreticilerin verimi artıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Demre Alakent Sulama Kooperatifi adına 2 bin metre plastik tarımsal sulama borusu tahsisi, bugüne kadar sulama suyu hattının yetersiz olması nedeniyle üretimde sıkıntı yaşayan Küçükkum ve Büyükkum'da üreticinin yüzünü güldürdü. Alakent Sulama Kooperatifi ve Demre Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla iki mahalleye borular döşenmeye başlandı. Yıllardır sulamada sıkıntı yaşadıklarını dile getiren üreticiler Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e taleplerine olumlu yanıt verdiği için teşekkür etti.


Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Korkuteli'de bulunan 2 kooperatife sulama borusu tahsisi gerçekleştirdi. Dereköy Sulama Kooperatifi'ne 4 bin 200 metre, Taşkesiği Sulama Kooperatifi'ne de 950 metre sulama borusu verildi. Sulama boruları kooperatifler tarafından alt yapısı yapılan alanlara yerleştirilecek.


Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Cemal Kafa, "Muhtarlıklarımızın ve sulama kooperatiflerimizin talebi doğrultusunda kooperatiflerimize çeşitli ebatlarda boru, vana ve pompa desteği veriyoruz. Kooperatiflerimize ait tesislerde yıpranan, arızalanan, eskiyen ve bakıma ihtiyaç duyan ekipmanların, sulama kanallarının bakımlarını yapıyoruz. 2020 yılında da Başkanımız Muhittin Böcek'in talimatıyla 19 ilçede çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak sulama kooperatiflerine elektrik desteğimiz, çiftçimize malzeme tahsislerimiz de devam edecek" dedi. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:07 Kaynak: İHA
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