Çiftçiye 'ücretsiz' tohum

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kırsal ve tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çiftçilere tohum dağıtımına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak 500 adet 20 kiloluk silajlık mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirdi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehrin ekonomik gelişimi için her alanda projeler uyguluyor. Bu kapsamda kırsal bölgelerin gelişimi için Samsun'da, sulanamayan tarım arazilerinde ekim alışkanlığını kazandırarak tarımsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi çiftçilere tohum desteği sağlıyor. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında çiftçilere yapılan silajlık mısır tohumu dağıtımı sürüyor.



Yüzlerce çiftçiye ücretsiz mısır tohumu



İlkadım, Canik ve Vezirköprü ilçelerinde toplamda 6 bin dekar alanda uygulanacak proje her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Proje kapsamında 500 adet 20 kiloluk silajlık mısır tohumu dağıtımı yapılırken, ücretsiz tohum dağıtımı çiftçileri de memnun etti. Kırsal kesimdeki çiftçilere ekim alışkanlığının kazandırılarak ekonomik katkı sağlaması ve tarıma dayalı hayvancılığın geliştirilmesi hedeflenen projenin uygulandığı üç ilçede tarım ve hayvancılıkla uğraşan yüzlerce vatandaşın gelir elde etmesi planlanıyor.



Hayvancılığın artarak devam etmesi hedefleniyor



Projenin başarıyla yürütüldüğünü belirten yetkililer, "Samsun Büyükşehir Belediyesi kaynakları ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin teknik destekleri ile uyguladığımız proje sayesinde birim alandan daha kaliteli ürün kazandırılması, hayvancılığın artarak devam ettirilmesi ve kaliteli yem girdisi alınmasını amaçlıyoruz. Silajlık mısır tohumunun bölge ekolojisine uygun, suya toleransı yüksek olması çiftçilerimiz için önemli avantaj. Ortalama 90 günde hasat imkanı olması da özellikle hayvanları için yem konusunda sıkıntı yaşayan çiftçilerimizin bu sorununu da ortadan kaldıracaktır. Bu projenin meyvelerini ilerleyen günlerde daha iyi göreceğiz" dedi. - SAMSUN