Çiftçiye yeni gelir kapısı: Salep - Son Dakika

Çiftçiye yeni gelir kapısı: Salep

Çiftçiye yeni gelir kapısı: Salep Köyden kente göçü engellemek için "salep" hamlesi Samsun'da salep üretimi 17 ilçeye yayılacak Samsun Büyükşehir Belediyesi, salep orkidesi üretimi yapan çiftçilere tohum desteği sağlıyor.

Çiftçiye yeni gelir kapısı: Salep

Köyden kente göçü engellemek için "salep" hamlesi

Samsun'da salep üretimi 17 ilçeye yayılacak

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi, salep orkidesi üretimi yapan çiftçilere tohum desteği sağlıyor.

Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Mehmet Akif Özdemir, Türkiye'de özel izin ile sadece Samsun'da üretimi yapılan salep orkidesini 17 ilçede yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

Endemik bitki türleri arasında bulunduğu için doğadan toplanması yasak olan Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan özel izinle Samsun'da ekimi yapılan salep orkidesinin üretim alanları, Büyükşehir Belediyesi'nin tohum desteği ile genişletiliyor. Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Daire Başkanlığı, birim alanda yüksek verimlilik ve kazanç sağlayan salep üretimi için 19 Mayıs ilçesinden başlattığı desteği 17 ilçeye yaymayı hedefliyor.

Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç.Dr.Ömer Çalışkan ve Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman ile birlikte 19 Mayıs ilçesinde salep orkidesi üretimi yapan çiftçilerle bir araya geldi. Doç.Dr.Çalışkan tarafından Tekkeköy, Çarşamba ve Alaçam ilçelerinden gelen yeni üreticilere de üretim konusunda teorik ve pratik eğitim verdi.

Köyden kente göçü engellemek için salep hamlesi

Samsun'da salep orkidesi üretiminin arttırılmasının çiftçilerin ve şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, "Bu yıl Çarşamba, Tekkeköy ve Alaçam ilçelerimizde ikişer çiftçimizi destekleyerek bölgede salebin adaptasyonunu sağlayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in verdiği talimatlar ile il genelinde salep üretimini daha da arttırarak önümüzdeki yıllara taşımaya devam edeceğiz. Bu yıl vereceğimiz destekler ile 19 Mayıs ilçemizin yanında Çarşamba, Tekkeköy ve Alaçam ilçelerimizde başlayacak üretimin 17 ilçemizde yaygınlaştırmaya, çiftçimize kazandırmaya devam edeceğiz. Salep bitkisi özellikle dar gelirli, küçük arazisi olan vatandaşlarımız için geçim kaynağı olabilecek bir bitki. Verdiğimiz desteklerle hem çiftçiyi kırsalda tutmayı hem de kırsal kalkınmayı arttırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Samsun'da salebi marka yapmaya çalışıyoruz

Doç. Dr. Ömer Çalışkan ise salebin marka olması için Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmalarda yer aldığını belirterek, "Samsun coğrafyanın verdiği etkiyle salep çeşitliliği fazla olan bir şehir. Yapılan çalışmalarda burada 30 civarında salep türü olduğu tespit edildi. Biz bunlardan birçoğunu araziye indirdik. Yaptığımız tarla denemeleriyle bu çeşitler arasında 3-4 tanesinin üretime uygun olduğunu tespit ettik. O çeşitler üzerinden de üretim alanlarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Çok uygun bir bölgedeyiz. Bu çeşitliliği değerlendirerek Samsun'da salebi marka haline dönüştüreceğiz" diye konuştu.

Çiftçiye yeni gelir kapısı: Salep

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 07:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçiye yeni gelir kapısı: Salep - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı         
19:17
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı         
19:10
Son Dakika: PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi Son Dakika: PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi         
18:55
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım         
18:51
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor         
18:41
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim         
18:19
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık         
18:14
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı         
18:10
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek         
18:02
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek         
17:56
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi         
17:51
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi         
17:33
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı         
17:32
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz         
17:28
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı         
17:19
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak         
17:18
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak 20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak         
17:14
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir         
17:11
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor         
17:02
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti         
16:49
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı         
16:48
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi         
16:43
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı 5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı         
16:41
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu         
16:36
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et         
16:27
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum         
16:20
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu         
16:07
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi         
16:05
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 19:25:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftçiye yeni gelir kapısı: Salep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]