ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN HONDURASLI, İSTANBUL'DA YAKALANDI - Son Dakika
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ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN HONDURASLI, İSTANBUL'DA YAKALANDI

28.04.2022 10:30

ESKİŞEHİR'de, kendisini 'Fransız iş insanı' olarak tanıtıp, çiftliğini 25 milyon liraya satışa çıkaran İ.C.?yi 60 bin 950 dolar dolandıran şüphelilerden Honduras uyruklu firari Joel Norales Oliva (47), İstanbul'da gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, kendisini 'Fransız iş insanı' olarak tanıtıp, çiftliğini 25 milyon liraya satışa çıkaran İ.C.?yi 60 bin 950 dolar dolandıran şüphelilerden Honduras uyruklu firari Joel Norales Oliva (47), İstanbul'da gözaltına alındı. Eskişehir'e getirilen Oliva tutuklanırken, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı da 4'e yükseldi.

Alpu ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde oturan İ.C., çiftliğini 25 milyon liraya satışa çıkarıp bir süre önce internet sitesine ilan verdi. Kendilerini 'Fransız iş insanı' olarak tanıtan Kamerun uyruklu şüpheliler, alıcı olduklarını belirterek İ.C. ile temas kurdu. Bir süre internet üzerinden görüşen şüpheliler, çiftlik sahibi İ.C.?ye Türkiye'ye kısıtlı döviz getirdiklerini öne sürerek borç vermesini, daha sonra yurda getirecekleri dövizlerle çiftlik parasını ödeyeceklerini söyledi. Çiftçi İ.C., bankadan çektiği 60 bin 950 doları Eskişehir'de buluştuğu Kamerun uyruklu Guy Djeutha, Bertrand Nzali ve Bengono Armand'a teslim etti. Parayı verdikten sonra şüphelilerden haber alamayınca dolandırıldığını anlayan İ.C., Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında JASAT dedektifleri, Eskişehir'de İ.C.?den 60 bin 950 dolar alan şüphelilerinden Kamerun uyruklu Guy Djeutha, Bertrand Nzali ile Bengono Armand'ı İstanbul'da yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Eskişehir'de geçen 11 ve 15 Nisan'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şebekenin firari şüphelisi olan Honduraslı Joel Norales Oliva ise İstanbul'da teknik ve fiziki takip sonucu saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir'e getirilerek ifadesi alınan Oliva, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık'tan tutuklandı. Operasyonda tutuklananların sayısı da 4'e çıktı.

Öte yandan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda şifreli çelik kasalar ve valizlerin içine gizlenen 60 bin sahte 100 ABD doları, 2 bin 500 sahte 200 euro, 2019'da Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) basımının durdurulmasına karar verdiği sahte 3 bin 500 euro, 500 adet 200 liralık sahte banknot ile bu banknotların yapımında kullanılan kalıp ve baskı malzemeleri ele geçirilmişti. Başka şüphelinin evinde ise 100'lük banknotlar halinde 1 milyon 130 bin sahte ABD doları, 200'lük banknotlar halinde sahte 500 bin euro, çok miktarda sahte para kalıbı ve değişik isimlere ait 5 sahte pasaport bulunmuştu.

ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN HONDURASLI, İSTANBUL'DA YAKALANDI
ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN HONDURASLI, İSTANBUL'DA YAKALANDI
ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN HONDURASLI, İSTANBUL'DA YAKALANDI
ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN HONDURASLI, İSTANBUL'DA YAKALANDI

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ESKİŞEHİR - 60 bin 950 dolarlık dolandırıcılığın Honduras uyruklu firari şüphelisi yakalandı ESKİŞEHİR - 60 bin 950 dolarlık dolandırıcılığın Honduras uyruklu firari şüphelisi yakalandı Şanghay'da karantina altında yaşamak: İki parça çürümüş pirzolaya 60 dolar verdim Şanghay'da karantina altında yaşamak: İki parça çürümüş pirzolaya 60 dolar verdim

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN HONDURASLI, İSTANBUL'DA YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN HONDURASLI, İSTANBUL'DA YAKALANDI - Son Dakika
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