ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN KAMERUNLU FİRARİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI - Son Dakika
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ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN KAMERUNLU FİRARİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

16.04.2022 01:02

Eskişehir'de kendisini Fransız iş insanı olarak tanıtıp, çiftliğini 25 milyon liraya satışa çıkaran İ.C.?yi 60 bin 950 dolar dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Kamerunlu uyruklu Bengono Armand, nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı.

Eskişehir'de kendisini Fransız iş insanı olarak tanıtıp, çiftliğini 25 milyon liraya satışa çıkaran İ.C.?yi 60 bin 950 dolar dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Kamerunlu uyruklu Bengono Armand, nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı'nın dolandırıcılık iddiasıyla yakaladığı şüphelilerin evlerinde bulunan sahte banknotlarla birlikte soruşturma genişletilirken, tutuklanan şüpheli sayısı da 3'e çıktı.

ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN KAMERUNLU FİRARİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI
ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN KAMERUNLU FİRARİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI
ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN KAMERUNLU FİRARİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

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Dolandırıcılık olayında bir kişi daha tutuklandı Dolandırıcılık olayında bir kişi daha tutuklandı ESKİŞEHİR - 60 bin 950 dolarlık dolandırıcılığın Kamerunlu şüphelisi tutuklandı ESKİŞEHİR - 60 bin 950 dolarlık dolandırıcılığın Kamerunlu şüphelisi tutuklandı

Dolandırıcılık, Eskişehir, Jandarma, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN KAMERUNLU FİRARİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN KAMERUNLU FİRARİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI - Son Dakika
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