ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN KAMERUNLU FİRARİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI - Son Dakika

Eskişehir'de kendisini Fransız iş insanı olarak tanıtıp, çiftliğini 25 milyon liraya satışa çıkaran İ.C.?yi 60 bin 950 dolar dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Kamerunlu uyruklu Bengono Armand, nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı'nın dolandırıcılık iddiasıyla yakaladığı şüphelilerin evlerinde bulunan sahte banknotlarla birlikte soruşturma genişletilirken, tutuklanan şüpheli sayısı da 3'e çıktı.