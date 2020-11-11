Çifte 11 alışveriş çılgınlığı sınır tanımıyor - Son Dakika

11 Kasım alışveriş çılgınlığı ilk olarak bekarlar günü adı altında lanse edildi. Ancak o dönem yapılan büyük indirimlerin de sayesinde o kadar çok ilgi gördü ki, 24 saatlik bir satışla zireye çıkan bir aylık alışveriş festivaline dönüştü.

Çifte 11 Günü'nün şu anda Amerika'nın en büyük alışveriş günü olan Efsane Cuma'dan dört kat daha büyük olduğu bildiriliyor.

Çok uluslu bir lojistik şirketinin başkanı, bu yılki Çifte 11'e hazırlanmak için yurt içi ve yurt dışındaki dağıtım merkezleri ile depoları genişletmek ve dijital olarak yükseltmek için 45 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyledi. Çinli kargo firması, Avrupa ülkeleri ve ABD'de bu çılgınlığa mahsus talebi karşılamak üzere toplam 100 bin metrekarelik yeni depoları faaliyete geçirdi.

1 Kasım günü başlayan festival sırasında sadece iki dakikada 20 bin adet losyon satılması çılgınlığın boyutlarını ortaya koyuyor.

Dağıtım merkezi dünya çapınya yapılan sevkiyatlar ile başa çıkabilmek için binden fazla geçici işçi almayı ve çalışma saatlerini uzatmayı planlıyor.

Festival süresince kovid 19 tedbirlerinin de etkisiyle e ticaret hacminin yüzde 70'den fazla büyüyeceği öngürülüyor.

(İHA)