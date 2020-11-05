Çifte cinayet duruşmasında sürpriz 2 tanık - Son Dakika

ISPARTA'da 3 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı (23) ve Korhan Taştekin'i (33) öldürdüğü iddiasıyla 2 kez ömür boyu hapsi istenen Ali Aydıner'in tutuklu yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, sürpriz bir gelişme yaşandı. Ali Aydıner'in ablası İlkay Kırmızıgül, mahkemeye verdiği dilekçede Zehra Çaycı'nın yaşadığını gören 2 kişi olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti, sürpriz görgü tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Isparta'da iplik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin ile aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı, 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in öldürülmüş olma ihtimaline karşı Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çaycı ve Taştekin'in en son Ali Aydıner'e ait besihanede görüldüğü öne sürüldü. Polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının mayıs ayında gözaltına aldı. Tutuklanan Aydıner hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan 2 kez ömür boyu hapis cezası istemi ile Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

DAVAYA DEVAM EDİLDİTutuklu sanık Ali Aydıner'in yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya Aydıner, SEGBİS aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı. Zehra Çaycı'nın annesi Keziban Çaycı, Korhan Taştekin'in annesi Fadime Taştekin, babası Orhan Taştekin, eski eşi Özlem Singeç ile Ali Aydıner'in ablası İlkay Kırmızıgül ve tarafların avukatları, salonda hazır bulundu. ABLA DİLEKÇE VERDİDuruşmada, abla İlkay Kırmızıgül'ün duruşmadan bir gün önce avukatları aracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçe okundu. Dilekçede, Zehra Çaycı'nın ortadan kaybolduktan bir süre sonra, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında çalıştığına dair 2 görgü tanığı olduğu iddiası yer aldı. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.'YAŞADIKLARINA İNANCIMIZ ARTTI'

Abla İlkay Kırmızıgül, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Biz Ali'nin masum olduğunu, kimseyi öldürmediğini, Zehra ve Korhan'ın halen yaşadığını hep söylüyoruz. Bugüne kadar Zehra ve Korhan'ın öldüklerine ilişkin en ufak bir emare bulunmadı. Ne var ki yaşadıklarına ilişkin ispatlanamasa da çok sayıda ihbar alındı. Korhan Taştekin'in olaydan sonra Isparta'da bulunan bir gece kulübünde bir cep telefonu uygulaması üzerinden yer bildiriminde bulunduğunu, bunun da dava dosyasına delil olarak sunulduğunu söylemiştim. Şimdi ortaya çıkan bu iddianın ardından bu ikilinin yaşadıklarına olan inancımız iyice arttı. İnşallah gerçekler ortaya çıkacak ve kardeşimin suçsuzluğu anlaşılarak özgürlüğüne kavuşacak. Benim kardeşim yerdeki karıncayı dahi incitmez" dedi.