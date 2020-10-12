Çifte cinayet sonrası dondurma yiyen Yılmaz hakkında 4 müebbet istemi-ARŞİV - Son Dakika

Çifte cinayet sonrası dondurma yiyen Yılmaz hakkında 4 müebbet istemi-ARŞİV

12.10.2020 17:51
Çifte cinayet sonrası dondurma yiyen Yılmaz hakkında 4 müebbet istemi-ARŞİV, System.String[]

Çifte cinayet sonrası dondurma yiyen Yılmaz hakkında 4 müebbet istemiANTALYA'nın Aksu ilçesinde aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan ve kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni İsmail Yılmaz (33) ile serada çalışan Veli Uyan'ı av tüfeğiyle öldüren, 3 kişiyi de yaralayan İsmail Yılmaz...

Çifte cinayet sonrası dondurma yiyen Yılmaz hakkında 4 müebbet istemi

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan ve kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni İsmail Yılmaz (33) ile serada çalışan Veli Uyan'ı av tüfeğiyle öldüren, 3 kişiyi de yaralayan İsmail Yılmaz (66) hakkında, 4 kez ömür boyu hapis cezası istendi. Yılmaz, cinayetlerin ardından bir marketten aldığı dondurmayı yedikten sonra teslim olmuştu.Olay, 17 Ağustos sabahı Antalya Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Yenimahalle mevkisinde yaşandı. İsmail Yılmaz, bitişik evlerde yaşadığı, aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan yeğeni İsmail Yılmaz'ın evinin önüne gitti. Amca Yılmaz, kendisiyle aynı adı taşıyan yeğenine, aracına bindiği sırada av tüfeğiyle ateş etti. Yeğen Yılmaz, aracından inip, kaçmaya çalışırken amca Yılmaz, tüfeği art arda ateşledi. İsmail Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.  Amca İsmail Yılmaz, silah sesini duyup evden çıkan yengesi Şerife Yılmaz ile yeğeninin eşi Zahide Yılmaz'a da ateş açtı. Şerife Yılmaz göğsünden, gelini Zahide Yılmaz ise ellerinden vurularak, yaralandı. Tüfekle çevreye rasgele ateş eden İsmail Yılmaz, yakındaki bir serada çalışan Veli Uyan'ı (33) da henüz bilinmeyen nedenle vurup öldürdü. İsmail Yılmaz, bir marketten aldığı dondurmayı yedikten sonra Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, teslim oldu.Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, İsmail Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaralı Şerife Yılmaz, Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken, Zahide Yılmaz'ın tedavisi olay yerinde yapıldı. İsmail Yılmaz'ın rasgele çevreye açtığı ateş nedeniyle, olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir evde yaşayan Tuğba Avcı adlı genç kızın da yaralandığı ortaya çıktı. Avcı da hastanede tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemede, 20'den fazla boş fişek bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Yılmaz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.4 KEZ ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİHakkında hazırlanan ve Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, İsmail Yılmaz hakkında 4 kez ömür boyu hapis istedi. Yılmaz'ın ayrıca kasten yaralamadan da cezalandırılması talep edildi. Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker tarafından hazırlanan iddianamede, İsmail Yılmaz ile aynı adı taşıyan öldürdüğü yeğeni arasında 10 yıldır arazi meselesi olduğu belirtidi. İsmail Yılmaz savcıya ifadesinde, Uyuyamama problemi yaşıyordum. Bu nedenle ilaç kullandım. Olaydan bir gün önce ilacı kullanmadım. Bu nedenle de uyuyamadım ve sorunlar yaşadım. Ayrıca alkol aldım. Sonrasında da maktulleri öldürdüm. Ne kadar ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonrasında jandarmaya giderek teslim oldum dedi.

İsmail Yılmaz'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.


Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çifte cinayet sonrası dondurma yiyen Yılmaz hakkında 4 müebbet istemi-ARŞİV - Son Dakika

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