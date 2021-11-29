Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı - Son Dakika

Gaziantep'te bir kasapta çalışan evli Harun Özyer ile pandemi döneminde aynı kasapta çalışmaya başlayan 3 çocuk annesi Elif Aslan arasında yasak ilişki başladı.

EŞİ MESAJLARI GÖRDÜ

Sabah'ın haberine göre Elif Aslan'ın şehir dışında çalışan kocası Derviş Aslan (42), eve dönünce durumdan şüphelendi. Eşinin telefonuna bakan Derviş Aslan, Harun Özyer'den gelen aşk mesajlarını gördü. Aslan, telefonla aradığı Harun Özyer'le tartıştı.

Bu arada Elif Aslan çocuklarını da alarak baba evine gitti. Bir süre sonra Derviş Aslan'ı arayan kayınbiraderi, "Ablam evde yok, Harun ile kaçmış olabilir" deyince Aslan, Harun Özyer'in babasına ait Oğuzeli ilçesindeki evi takibe aldı.

ÖLDÜRÜP ÇUKURA GÖMDÜLER

Eşini Harun Özyer'le birlikte evden çıkarken gören Derviş Aslan polise şikayette bulundu. Polis, Özyer'in ifadesini alıp, serbest bıraktı, Elif Aslan ise kadın sığınmaevine yerleştirildi. İddiaya göre Elif Aslan'ın babası ve kardeşleri, Özyer ve arkadaşı İbrahim Canmaya'yı kaçırıp, iple bağladı ve Derviş Aslan'ı çağırdı.

Derviş Aslan ve kayınbiraderleri darbedip kafasına kürekle vurdukları Harun Özyer ve İbrahim Canmaya'yı öldürüp, açtıkları çukura gömdü.

"EŞİMDEN UZAK DURMASI İÇİN ÇOK UYARDIM"

Olayla ilgili gözaltına alınan Derviş Aslan, kayınpederi İsrafil Kılıç (63) ile oğulları Uğur ve Oğuzhan Kılıç'ın sorgusu sürüyor. Derviş Aslan'ın ifadesinde "Eşimden uzak durması için çok uyardım, evine kadar gidip babasıyla konuştum ama o her seferinde beni tehdit etti. En son eşimi babasının evinden kaçırdı. Harun'u öldürmek zorunda kaldım" dediği öğrenildi.