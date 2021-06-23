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Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü - Son Dakika

Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü

23.06.2021 18:11

İstanbul Büyükçekmece'de ikisi de 30 yaşında Gökhan Denli ve Adalet Bike'nin öldürüldüğü çifte cinayette ürküten ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. İddialara göre; genç kadının eşinin, ikili arasındaki ilişkiyi öğrenmesinin ardından eşini ve sevgilisini öldürdüğü üzerinde duruluyor. Kayıp kocanın aranmasının ise sürdüğü belirtildi.

İstanbul Büyükçekmece'de pazar gecesi saat 01.40'da yaşanan olayda, Gökhan Denli ve Adalet Bike art arda ölü olarak bulundu. Aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen ikilinin ölümleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre, Denli ve Bike arasındaki ilişkinin, genç kadının eşi tarafından öğrenildiği ve kocanın ikiliyi, babası ve 2 kardeşiyle öldürdüğü iddiası üzerinde duruluyor.

Kahreden olay, ikilinin beraber sokakta yürüdüğü sırada yaşandı. Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde sokakta yürüyen Gökhan Denli ve Adalet Bike'nin yanına yaklaşan araçtan 2 kişi indi. Gönül ilişkisi yaşadıkları iddia edilen Denli ve Benli ile otomobilden inenler arasında tartışma çıktı.

ARAÇTAN İNENLER DENLİ'Yİ BIÇAKLADILAR

Kimlikleri belirsiz şüpheliler, Denli'yi bıçakladı. Kaçmaya çalışınca da arkasından tabancayla ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Denli, hayatını kaybetti. Şüpheliler Adalet Bike'yi ise, zorla otomobile bindirip, götürdü. Ancak şüpheliler, genç kadını da öldürüp, cesedini, yol kenarına atıp, kaçtı.

(Ek bilgi ve fotoğraflarla)Büyükçekmece'deki çifte cinayette şüpheli koca aranıyor

ARAÇ HALİNDEYKEN YOLDAN ATILDI

Çifte cinayetin detaylarına DHA ulaştı. Edinilen bilgiye göre; Polis ilk olarak Gökhan Denli'nin öldürüldüğü yere giderek, inceleme başlattı. Bu sırada polise, olay yerine 1 kilometre mesafede bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi. Hemen bu bölgeye giden ekipler, yüzü tanınmaz haldeki cesedin Adalet Bike'ye ait olduğunu belirledi. Bike'nin zorla bindirildiği otomobilde bıçaklandığı, araç hareket halindeyken de yola atıldığı tespit edildi.

(Ek bilgi ve fotoğraflarla)Büyükçekmece'deki çifte cinayette şüpheli koca aranıyor

YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Çifte cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca öldürülen Adalet Bike'nin evli olduğunu belirledi. Bu bilginin ardından çalışmasını bu yönde yoğunlaştıran polis ekipleri, çifte cinayetin şüphelileri olarak genç kadının eşi M.B ile birlikte kayınpederi ve 2 kayınçosunu arıyor. Polis olaydan sonra bulundukları aracı yaptıkları kaza sonrası bırakarak kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"ADALETİM" DÖVMESİ YAPTIRMIŞ

Gökhan Denli'yle birlikte öldürülen Adalet Bike'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cinayet şüphelisi olarak aranan koca M.B'nin koluna da "Adaletim" yazılı dövme yaptığı, bunu da sosyal medyada paylaştığı görüldü. Öte yandan, sosyal medya hesaplarından sevgi paylaşımları da yapılan çiftin severek evlendikleri öğrenildi. Çiftin bir çocuğu olduğu belirtildi.

Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadı iddiası! Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay
Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü
Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü
Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü - Son Dakika


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