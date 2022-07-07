Çifte cinayetin kurbanlarından Öznur Tufan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

BÜYÜKÇEKMECE'de, Abdullah Türkoğlu tarafından öldürülen Öznur Tufan'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Öldürülen kadının yeğeni Burak Ocak, "Avukatı vurmuş, oradan benim evime doğru gitmiş. Orada beni bulamayınca dükkana gidip dükkanda kimi bulduysa sıkmış" dedi.

Bakırköy ve Büyükçekmece'de dün gerçekleştirilen çifte cinayetlerin kurbanlarından Öznur Tufan (71)'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. 2013 tarihinde Burak Ocak'ı vurduğu için hapse giren Abdullah Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda tahliye oldu. Tufan tarafından kendisine açılan tazminat davasını öğrenen Türkoğlu, davanın geri çekilmesi için Öznur Tufan ile Tufan'ın avukatı Servet Bakırtaş'tan davanın geri çekilmesini istedi. Talebi ret edilen Türkoğlu, önce avukat Bakırtaş'ı Bakırköy'deki ofisinde öldürdükten sonra, iddiaya göre Burak Ocak'ın evine gitti. Ocak'ı evinde bulamayan Türkyılmaz, Tufan'ın işyerine giderek kurşun yağdırdı. Türkyılmaz olay yerinde polis tarafından yakalandı. Öldürülen Öznur Tufan'ın naaşı Aybars Ak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığına defnedilecek. Avukat Servet Bakırtaş ise Bakırköy adliyesinde gerçekleştirilen törenin ardından Eyüpsultan Camii'inde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

"BENİ VURMAYA DİYE GİTMİŞ"Öldürülen kadının yeğeni Burak Ocak, "2013'de beni vurdu. Dava devam ediyordu. Tazminat davasını hazmedememiş .Avukatı vurmuş, oradan benim evime doğru gitmiş. Orada beni bulamayınca dükkana gidip dükkanda kimi bulduysa sıkmış. Orada da benim öz teyzem vardı. 72 yaşında kadın tesbih çekerken göğsünden vurup kaçmış. olay bundan ibaret. Abisi de bunun geçen senelerde özbeöz oğlunu 16 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Ailece caniler. Beni vurmaya diye gitmiş. Teyzem de ben de davacıydı." dedi.