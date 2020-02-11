Çifte cinayetin sanığı damat, kayınvalidesini suçladı - Son Dakika

BURSA'da yeni doğan bebeğini kendisine göstermedikleri gerekçesiyle kayınpederi ile kayınbiraderini öldüren Engin Kocakulak (39) yargılandığı davada, kayınvalidesi Şahinaz Aktan'ı (55) suçlayarak, "Sadece çocuklarımı görmek istiyordum. Kaynanam, küfür etti. Olayın bu aşamaya gelmesinin tek sebebi kendisidir. Bir gün bile cezaevinde kalmak istemiyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Çifte cinayet, Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde geçtiğimiz temmuz ayında meydana geldi. Engin Kocakulak'ın, 3'üncü çocuğuna hamile olan eşi Hediye Kocakulak (30), evi terk edip, babası Nezir Aktan'ın yanına yerleşti. Kısa süre sonra da doğum yaptı. Engin Kocakulak, olay günü 20 günlük olan bebeğini görmek için kayınpederinin evine gitti. Ancak kendisine bebek gösterilmedi. Engin Kocakulak ile kayınpeder Nezir Aktan (60) ve kayınbirader Yasin Aktan (25) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Engin Kocakulak, yanında getirdiği bıçağı çıkartarak, kayınpederi ile kayınbiraderini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kadırılan Nezir Aktan ve Yasin Aktan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Kocakulak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Engin Kocakulak'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ile müşteki Şafinaz Aktan katıldı. Eşi ile oğlu öldürülen Şahinaz Aktan, tanık olarak verdiği ifadesinde, "Yemek yediğimiz sırada damadım geldi ve çocukları almak istediğini söyledi. Kendisine yarım saat sonra gelmesini söyledim. 'Kapıyı aç' dedi, kapıyı açmayacağımı söyledim. Damadım küfür etti. Bunun üzerine oğlum balkona çıktı. Ben oğlumu tutarken eşim eline tahta parçası alıp, aşağı inmiş. Eşim ona tahtayı kaldırırken o da yanında getirdiği bıçakla kapının önünde bıçakladı. Ben sadece 'Şimdi git, yarım saat sonra gel çocuklarını al' dedim. Küfür etmedim, yalan söylüyor" dedi.

'EŞİMLE ARAMIZDA SORUNUMUZ YOK'

Hediye Kocakulak da olaydan önce eşiyle bir sorunlarıolmadığını iddia ederek, "Eşim anneme küfür etti. Eşim küfür edince balkona çıkan erkek kardeşimi annemle tutuyorduk. Babam sakin olduğu için çıkabileceğini düşünemedik. Babam çıktı dışarı, o çıkınca erkek kardeşim arkasından koştu. Ben balkondan eşimin elindeki bıçağı gördüm. Babam bir tahta parçasıyla onun kafasına vurdu. Ben de kucağımdaki bebeği bırakıp, aşağı koştum. Gittiğimde babam yerdeydi, yanına gittim, arkasından kanlar akıyordu. Kucağıma aldım, arkamı döndüm orada kardeşim yere düştü" diye konuştu.

BALKONA ÇIKAR ÇIKMAZ KÜFÜR ETTİ

Duruşmaya, Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tutuklu sanık Engin Kocakulak ise "Ben sadece çocuklarımı görmek istiyordum. Kaynanam, bana 'Sen git, çocukları göndereceğim' demedi. Balkona çıkar çıkmaz bana küfür etti. Olayın bu aşamaya gelmesinin tek sebebi kendisidir. Bir gün bile cezaevinde kalmak istemiyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Tanık ifadelerinin ardından mütalaası sorulan Cumhuriyet savcısı, Kocakulak'ın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Olaya ait güvenlik kamerası kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesi ile sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.