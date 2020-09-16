Çifte cinayetin şüphelileri yakalandı, bir kişiyi daha öldürmek için plan yapmışlar - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, Yavuz Beşikci ve Emine Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı. 3 kişinin bir kişiyi daha öldürmek için keşif yaptıkları, cinayeti işleyecekleri yere otomatik silahlar sakladıkları belirlendi.

Alaplı- Akçakoca yolu arasında bulunan Kavukkavla bölgesinde geçen ay meydana gelen olayda, iddiaya göre otomobili ile yol kenarında duran Yavuz Beşikçi'ye, yanında duran taksiden ateş edildi. Olayda, Yavuz Beşikci ve yanında bulunan Emine Aslan hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekipleri, olayın ardından durdurdukları takside bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taksi sürücüsü Z.H. ve yanında bulunan C.H. ile S.T. tutuklandı.