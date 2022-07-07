İstanbul'daki kanlı baskının zanlısı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Bakırköy'de avukat Servet Bakırtaş'ı ardından Büyükçekmece'de Öznur Tufan'ı tabancayla vurarak öldüren şüpheli Abdullah Türkoğlu adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da dün çifte cinayet işleyen Abdullah Türkoğlu'nun Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgu işlemleri tamamlandı.

Bakırköy'de avukat Servet Bakırtaş'ı ardından Büyükçekmece'de Öznur Tufan'ı öldüren Abdullah Türkoğlu, sorgusunda suçunu itiraf ederken olayın 930 bin liralık tazminat davası nedeniyle gerçekleştiği belirlendi. Olayın faili Abdullah Türkoğlu'nun 2014 yılında aynı pasajda işyeri bulunan Öznur Tufan'ın yeğeni Burak O. ile kavga ettiği ardından onu yaraladığı için 4 yıl 2 ay cezaevinde kaldığı tespit edildi. Bu olayın ardından Tufan ailesinin Abdullah Türkoğlu aleyhine 930 bin liralık tazminat davası açtığı öğrenildi.

Polisteki ifadesinde öldürdüğü Öznur Tufan'ı 2000 yılından bu yana tanıdığını belirten zanlının, cezaevinden çıktıktan sonra hakkında açılan 930 bin liralık tazminat davasını öğrendiğini söylediği öğrenildi.

Daha önce davanın geri çekilmesi için Avukat Servet Bakırtaş'a ve Öznur Tufan'a baskı yaptığı tespit edilen katil zanlısının ifadesinde, "Cinayet işlemeye dün sabah karar verdim. Avukat Servet Bakırtaş'ın bürosuna müşteri olarak girdim. Abdullah Türkoğlu içeri girdiğimde beni tanımadı. Daha sonra kendimi tanıtıp bana yaptıklarının cezasını çekeceklerini söyledim. Bana doğru hamle yapınca silahımı çıkarak ona doğru ateş açtım. Yere düşünce silahı elimde tuttuğum poşetin içine geri koyarak oradan ayrıldım. Bu olayın ardından Büyükçekmece'de bulunan spotçular çarsına gittim. Burada Öznur Tufan'ı aradım. Onu bir dükkanın içinde gördüm. Hiç bir şey söylemeden ona yaklaşıp ateş ettim. Kaçmaya çalışırken esnafın müdahalesiyle yere düşünce yakalandım" dediği belirtildi.

Gayrette Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından katil zanlısı adliyeye sevk edildi.