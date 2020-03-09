ÇİFTE CİNAYETLE BİTEN RÖGAR KOKUSU KAVGASI SONRASI VATANDAŞ KAMERASINDA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇİFTE CİNAYETLE BİTEN RÖGAR KOKUSU KAVGASI SONRASI VATANDAŞ KAMERASINDA - Son Dakika

ÇİFTE CİNAYETLE BİTEN RÖGAR KOKUSU KAVGASI SONRASI VATANDAŞ KAMERASINDA

6 saat önce

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHASancaktepe'de, bir müteahhit sokak üzerinde bulunan binanın sakinleriyle rögardan gelen koku yüzünden tartışma yaşamış, tarafların birbirlerine demir ve sopalarla saldırmasının ardından müteahhidin silahla ateş ettiği kavgada ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Sancaktepe'de, bir müteahhit sokak üzerinde bulunan binanın sakinleriyle rögardan gelen koku yüzünden tartışma yaşamış, tarafların birbirlerine demir ve sopalarla saldırmasının ardından müteahhidin silahla ateş ettiği kavgada ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yaşananların bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Sancaktepe Safa Mahallesi Cami Sokak üzerinde dün saat 13.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, Şeker Ş. adlı müteahhit oğullarıyla birlikte, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın sakinleri Seyithan Ö. ve Alican Ö. ile rögardan gelen kokular nedeniyle tartışmaya başladı. Tarafların birbirlerine demir ve sopalarla saldırdığı kavgada müteahhit Şeker Ş., yanında bulunan silahıyla Seyithan ve Alican Ö.'ye ateş etti. Olayda ağır yaralanan Seyithan ve Alican Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY SONRASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın yaşandığı sokakta bulunan bir vatandaş tarafından çekilmiş olay sonrası cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, binanın önünde öfkeli ve üzgün kalabalığın toplandığı, olay yerine gelen polis ekiplerinin ise vatandaşları sakinleştirmek için havaya ateş ettiği görülüyor.

ÇİFTE CİNAYETLE BİTEN RÖGAR KOKUSU KAVGASI SONRASI VATANDAŞ KAMERASINDA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:53 Kaynak: DHA
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