Çifte cinayetle biten rögar kokusu kavgası sonrası vatandaş kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çifte cinayetle biten rögar kokusu kavgası sonrası vatandaş kamerasında - Son Dakika

Çifte cinayetle biten rögar kokusu kavgası sonrası vatandaş kamerasında

6 saat önce

SANCAKTEPE'de, bir müteahhit sokak üzerinde bulunan binanın sakinleriyle rögardan gelen koku yüzünden tartışma yaşamış, tarafların birbirlerine demir ve sopalarla saldırmasının ardından müteahhidin silahla ateş ettiği kavgada ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Çifte cinayetle biten rögar kokusu kavgası sonrası vatandaş kamerasında, System.String[]
SANCAKTEPE'de, bir müteahhit sokak üzerinde bulunan binanın sakinleriyle rögardan gelen koku yüzünden tartışma yaşamış, tarafların birbirlerine demir ve sopalarla saldırmasının ardından müteahhidin silahla ateş ettiği kavgada ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yaşananların bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Sancaktepe Safa Mahallesi Cami Sokak üzerinde dün saat 13.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, Şeker Ş. adlı müteahhit oğullarıyla birlikte, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın sakinleri Seyithan Ö. ve Alican Ö. ile rögardan gelen kokular nedeniyle tartışmaya başladı. Tarafların birbirlerine demir ve sopalarla saldırdığı kavgada müteahhit Şeker Ş., yanında bulunan silahıyla Seyithan ve Alican Ö.'ye ateş etti. Olayda ağır yaralanan Seyithan ve Alican Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY SONRASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın yaşandığı sokakta bulunan bir vatandaş tarafından çekilmiş olay sonrası cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, binanın önünde öfkeli ve üzgün kalabalığın toplandığı, olay yerine gelen polis ekiplerinin ise vatandaşları sakinleştirmek için havaya ateş ettiği görülüyor.


- İstanbul
Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:54 Kaynak: DHA
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