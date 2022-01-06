Çifte cinayette 5 kişi için 2'şer kez müebbet talebi - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde tadilat yapan inşaat işçileri Salim Çatma (28) ve Soner Çatma'yı (34) evdeki uyuşturucu maddeyi çaldıkları iddiasıyla öldürüp, ormana gömdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Serkan Akgül (34) ile babası İsmail Akgül (55) ve arkadaşı Fatih Çilesiz (33) ile tutuksuz yargılanan anne Döndü Akgül ve akrabaları Müzeyyen G. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Olay, ilçeye bağlı Nebioğlu beldesinde 18 Temmuz 2020'de meydana geldi. Soyadı benzerliği olan inşaat işçileri Salim Çatma ve Soner Çatma, tadilat için Serkan Akgül'ün ailesi ile birlikte yaşadığı eve gitti. Burada işleri biten Salim ve Soner Çatma'dan bir daha haber alınamadı. Ailelerin kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri, arama başlattı. Yapılan çalışmayla Salim ve Soner Çatma'nın öldürülerek ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Döndü Akgül, akrabaları Müzeyyen G., arkadaşları Fatih Çilesiz ve Erkan Ö. mahkemece tutuklandı.

20 GÜN BOYUNCA ORMANDA YAŞADILARCinayetlerin ortaya çıkacağını anladıktan sonra kaçan ve 20 gün boyunca ormanda yaşadıktan sonra İstanbul 'daki bir evde saklanan Serkan Akgül ile babası İsmail Akgül ise 1 Eylül 'de il girişinde jandarma ekiplerine teslim olduktan sonra tutuklandı. Döndü Akgül, Müzeyyen G. ve Erkan Ö., tutukluk hallerine yapılan itirazla 18 Kasım'da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İsmail Akgül, babası Serkan ve annesi Döndü Akgül ile Müzeyyen G. ve Fatih Çilesiz hakkında 'kasten adam öldürme' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 10'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Erkan Ö. için ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. BİRİ ÖLDÜRDÜ, DİĞERLERİ GİZLEDİ Cumhuriyet savcısı, Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şüpheliler hakkında hazırladığı mütalaayı sundu. Mütalaada, tutuklu sanık Serkan Akgül ve ailesinin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı, şüphelilerin evlerinde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 13 bin TL'lik gelir ile yaklaşık 3 kilo uyuşturucu madde, uyuşturucu yapımında kullanılan bitki ve bin 271 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi. Serkan Akgül'ün evdeki uyuşturucu maddelerin bir kısmının eksik olduğu iddiasıyla inşaat işçileriyle tartıştığı ve Salim Çatma'yı bacağına ateş ederek yaraladığı ifade edildi. Serkan Akgül'ün yaralama nedeniyle cezaevine girmek istemediği için işçileri öldürmeye karar verdiği anlatılan mütalaada; babası İsmail Çatma'ya 'Soner ve Salim'i öldürmeye gidiyorum baba. Sen de traktörü çalıştır, silah sesi duyulmasın' diyerek maktulleri öldürdüğü, babasının da silah sesi duyulmaması için traktörü çalıştırıp, gaz vererek yüksek motor sesi çıkardığı anlatıldı. Cinayetin ardından ailenin soğukkanlılıkla birlikte hareket ederek cesetleri battaniye ve muşambaya sardıkları, köylünün dikkatini çekmemek için de ağaç kesme bahanesiyle römorka yükledikleri cesetleri ormana götürerek gömdükleri belirtildi. Kadınların ise evde kalarak kan izlerini temizledikleri de mütalaada yer aldı. UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN DE CEZA TALEBİ

Savcı, mütalaasının sonunda Serkan Akgül ile babası İsmail ve annesi Döndü Akgül, akrabaları Müzeyyen G. ve arkadaşı Fatih Çilesiz'in öldürme eylemine farklı aşamalarda etkin ve fonksiyonel şekilde katılarak cesetlerin ormana gömülmesine ve delillerin yok edilmesine yardım ettikleri gerekçesiyle eylem üzerinde müşterek hakimiyet sağladıkları iddiasıyla 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca sanıkların uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak suçundan da cezalandırılmaları istendi. Serkan ve İsmail Akgül'ü İstanbul'da saklayan Erkan Ö. içinse 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülmeye devam edilecek.