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Çifte cinayette gizem çözülüyor! Büyükşen davasında gözaltı sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika

Çifte cinayette gizem çözülüyor! Büyükşen davasında gözaltı sayısı 25'e yükseldi

16.07.2021 16:20

Konya'nın Karatay ilçesinde, Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen'in 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı, 25'e çıktı. Büşükşen çiftinin saldırıdan kurtulan ve gözaltına alınan kızları Büşra Büyükşen ve beraberindeki 2 kadın şüpheli, 24 saat gözaltı süresi esası nedeniyle bugün yeniden sağlık kontrolünden geçti.

3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti.

KIZLARI KAÇARAK CANINI KURTARDI

Saldırgan çiftin kızları Büşra Büyükşen'in (24) iddiasına göre, Büyükşen'e de tüfeğin dipçiğiyle vurdu. Büşra Büyükşen, komşularının otomobiline binip, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Büyükşen çifti cinayetinde gözaltı sayısı 25'e yükseldi

JASAT ÖZEL EKİP KURDU

Jandarmanın yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü çalışmalarda, katil zanlısına ulaşılamadı. Çiftin çocuk doktoru oğlu Osman Büyükşen ise cinayetin aydınlatılabilmesi için sosyal medyada ve televizyon programlarına katılıp, anne ve babasının katilini aramaya başladı. Osman Büyükşen'in girişimlerinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı'nın talimatıyla Konya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde kurulan özel ekip, cinayeti çözmek için çalışma başlattı.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Jandarmanın özel ekibi, İsmil Mahallesi'ndeki birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen, babası Muammer Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

'KAZARA CİNAYET' İDDİASI

Soruşturma kapsamında; Büyükşen çiftinin komşusundan alacağı olan kişilerin, adresi karıştırıp, yanlışlıkla öldürebileceği ihtimali de göz önünde bulundurularak, bu iddia kapsamında 7 kişinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

BÜŞRA'YA OLAY YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Saldırıdan kurtulduğunu önü süren Büşra Büyükşen de sorgulama kapsamında, keşif için olayın meydana geldiği eve getirildi. Büyükşen, olayın gerçekleşme halini, saldırganın eve girişini ve kendisinin yatak odasının camından nasıl atlayıp, kaçtığını anlattı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin olay günü, öncesi ve sonrasına ait HTS kayıtları ve WhatsApp görüşme dökümleri ile adreslerde ele geçirilen tüfekler incelendi.

Büyükşen çifti cinayetinde gözaltı sayısı 25'e yükseldi

1 KİŞİYE DAHA GÖZALTI

Yapılan çok yönlü sorgulamanın ardından bugün 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı, 25'e yükseldi. Büşra Büyükşen ve beraberindeki 2 kadın şüpheli ise 24 saat gözaltı süresi esası nedeniyle bugün yeniden sağlık kontrolünden geçirildi.

Çifte cinayette gizem çözülüyor! Büyükşen davasında gözaltı sayısı 25'e yükseldi

Jandarma, Gözaltı, İsmil, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çifte cinayette gizem çözülüyor! Büyükşen davasında gözaltı sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika


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