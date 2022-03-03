Çifte cinayette gizli tanık: Kadının annesi 'cesetleri ormanda bırakmasaydınız' dedi - Son Dakika

KIRŞEHİR'de, kaçarak evlenen Vildan (24) ve Osman Çelik (25) çiftinin öldürülüp gömülmesiyle ilgili soruşturma tamamlanırken, gizli tanığın ifadelerine ulaşıldı. Gizli tanığın ifadesinde, Vildan'ın annesi Kadriye İnce'nin, yakınlarına, "Cesetleri ne yaptınız? Ormanda bırakmasaydınız. Keşke suya atsaydınız ya da toprağa gömseydiniz" dediği ortaya çıktı.

Olay, 31 Ocak 2020'de Kaman ilçesi Bayramözü köyünde meydana geldi. Su tesisatçısı Osman Çelik ile amcasının oğluyla dini nikahla birlikte yaşayan Vildan İnce, Kasım 2020'de kaçarak evlenip ilçe merkezine yerleşti. Vildan ve Osman Çelik'ten 2 gün haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Çelik'in ailesi, Vildan'ın Bayramözü'nde yaşayan ailesinden şüphelendiklerini söyledi. Jandarmanın köydeki araştırmalarıyla Vildan ve Osman Çelik'in cesetleri, Dağbaşı mevkisinde toprağa gömülmüş halde bulundu. Çiftin tabancayla öldürülüp gömüldüğü belirlendi.