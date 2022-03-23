ÇİFTE KUZEN CİNAYETİ SANIKLARINA 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ - Son Dakika
Üye Girişi

ÇİFTE KUZEN CİNAYETİ SANIKLARINA 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

23.03.2022 20:47

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da kaybolmalarından 44 gün sonra cesetleri bulunan kuzenler Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım (10) cinayeti davasında savcı, mütalaasını verdi.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da kaybolmalarından 44 gün sonra cesetleri bulunan kuzenler Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım (10) cinayeti davasında savcı, mütalaasını verdi. 4 sanık için 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2'şer kez 20'şer yıl hapis cezası istendi.

Savaştepe'de 21 Mart 2006'da okula giderken ortadan kaybolan, Büşra Karabacak ve kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın 44 gün sonra cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Seyhan Yakar ve Ayhan Yakar SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz yargılanan Y.E. ile A.Ç. ise duruşmaya katılmadı. Savcılık tarafından mütalaanın verildiği duruşmada, kuzenler Büşra ve Tuğçe için ayrı ayrı olmak üzere her sanık için 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ayrıca çocukların alıkoyulması ve kendini savunmaktan yoksun kişilerin alıkoyulması nedeniyle 2'şer kez 20'şer yıl hapis cezası istendi.

Karabacak ve Yıldırım ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, mahkeme çıkışında duruşmayla ilgili yaptığı açıklamada, 17'nci yıla girildiğini söyledi. Savcılık mütalaasına katıldıklarını söyleyen Erenci, 'Savcılık ayrıca tutuksuz sanıkların tutuklanmasını da istedi. Bizim de müteaddit kereler son birkaç duruşmadır, delilleri karartma ihtimalleri yok ama kaçma şüpheleri var, diye tutuklanmalarını talep etmemize rağmen bu duruşmada mahkeme heyeti, bu aşamada tutuklanma talebinin reddi şeklinde bir karar verdi. Önümüzdeki duruşma 22 Nisan Cuma günü saat 11.00'de" dedi.

Davayı takip eden dernekler, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen davalara alınmadıklarını ve bu durumun usule aykırı olduğunu belirtti. Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk istismarıyla Mücadele Derneği sözcüsü Eylül Akköse, 'Tuğçe ve Büşra kuzenlerin davasını takip ediyoruz. Hiçbir sebep sunulmadan, sivil toplum kuruluşları duruşma salonlarına alınmıyor. Bu durum Anayasa'mızın 141'inci maddesi ve ceza muhakemesi kanununun 182'nci maddesinde bahsi geçen 'aleniyet ilkesi' gereğince usule aykırı bir durum oluşturmakta. Biz geç gelen adaletin adalet olmadığı anlayışıyla mahkeme heyetinin bir an önce maddi gerçeğe, hukuka ve vicdana uygun hızlı bir şekilde karar vermesini bekliyoruz' dedi.

Karabacak ve Yıldırım aileleri ise mahkemeden çıkacak kararı beklediklerini söyledi. (DHA)

ÇİFTE KUZEN CİNAYETİ SANIKLARINA 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
ÇİFTE KUZEN CİNAYETİ SANIKLARINA 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
ÇİFTE KUZEN CİNAYETİ SANIKLARINA 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

YORUMLAR
500
Çifte kuzen cinayeti sanıklarına 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi Çifte kuzen cinayeti sanıklarına 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı Son dakika: Balıkesirli kuzenler davasında sona doğru Son dakika: Balıkesirli kuzenler davasında sona doğru

Ağırlaştırılmış Müebbet, Balıkesir, 21 Mart, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇİFTE KUZEN CİNAYETİ SANIKLARINA 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ - Son Dakika


Son Dakika
20:51 Bodrum Belediyesi'nde imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı
20:46 Zelenski'den dev şirketlere "Rusya'nın savaşının sponsoru" iması geldi
20:42 Voleybol sahasında fırtına gibi esen Milli yıldız Hande Baladın, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı
20:37 Putin'in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti! Rus basını ise temsilcinin ailesiyle birlikte Türkiye'de olduğunu iddia etti
20:28 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 161 yeni vaka tespit edildi
20:10 Bombalardan kaçmak isterken yaralanan Ukraynalı kızın kaldığı yer yürek burktu
20:07 Öğretmen tarafından öğrencilere verilen ödev, velileri sinirlendirdi
19:55 Kumaş alışverişine dudak uçuklatan bütçe! Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin TL harcadı
19:49 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Bildiride Ukrayna vurgusu yapıldı: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 20:59:21. #1.13#
SON DAKİKA: ÇİFTE KUZEN CİNAYETİ SANIKLARINA 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement