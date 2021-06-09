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ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE İÇİN TOPLANAN 2 BİN ESER RESTORE EDİLİYOR - Son Dakika

ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE İÇİN TOPLANAN 2 BİN ESER RESTORE EDİLİYOR

09.06.2021 10:09

ERZURUM'daki Selçuklu eserlerinden Çifte Minareli Medrese'nin 'Vakıf Eserleri Müzesi'ne dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

ERZURUM'daki Selçuklu eserlerinden Çifte Minareli Medrese'nin 'Vakıf Eserleri Müzesi'ne dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanları, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars'taki camilerde tespitleri yapılan 2 bine yakın taşınır tarihi eseri topladı. Büyük bölümü 16'ncı yüzyıldan kalma halı, kilim, el yazması, saat, şamdan gibi eserlerin restorasyonuna başlandı.

Erzurum'un sembolü haline gelen ve 13'üncü yüzyılın sonlarına doğru yaptırıldığı tahmin edilen Selçuklu eserlerinden Çifte Minareli Medrese'nin 'Vakıf Eserleri Müzesi'ne dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanları, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars'taki camilerde tespitleri yapılan 2 bine yakın taşınır tarihi eseri topladı. Büyük bölümü 16'ncı yüzyıldan kalma halı, kilim, el yazması, saat, şamdan gibi eserler tarihi medresede oluşturulan depolara konuldu. Müze çalışmalarının başlaması sebebiyle Çifte Minareli Medrese ziyaretçilere de kapatıldı. UZMANLAR ESERLERİ RESTORE EDİYORVakıf Eserleri Müzesi'nde sergilenecek tarihi eserlerin restorasyonu için Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. 'Tarihi Eserlerin Konservasyonu ve Sergilenmesi' protokolü kapsamında müzede sergilenecek olan 2 binin üzerindeki tarihi eserin uzman ellerde restorasyonu ve eserin doğallığı bozulmadan, yapıldığı döneme, kullanılan malzemelere uygun ve özgün niteliğine bağlı kalınarak yapılan konservasyon işlemi için çalışmalar başlatıldı. Bölge illerindeki camilerde bulunan ve oldukça kıymetli olan halı, kilim, el yazması, saat, şamdan gibi eserler uzmanlar tarafından yeniden elden geçiriliyor. Restore edilen eserler, ağustos ayında açılması planlanan Vakıf Eserleri Müzesi'nde sergilenecek. Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde sanat tarihçisi olarak görev yapan Bayram Çelik, Vakıf Eserleri Müzesi için bağlı illerdeki camilerden toplanan eserlerin 3 farklı depoya alındığını bildirdi. Uzmanlar tarafından bu eserlerin depoda restorasyonlarının yapıldığını belirten Çelik, bazı yazılı eserlerin ise konservasyon için Vakıflar Genel Müdürlüğü atölyelerine gönderildiğini belirtti. Çelik, restore edilen ve konservasyonu yapılan eserleri yeniden depolara alarak müze açılana kadar burada saklayacaklarını bildirdi. '2 BİN ESERİ SERGİLEYECEĞİZ'Çifte Minareli Medrese'de yapılan çalışmaları inceleyen KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, "Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yürüttüğümüz bu proje kapsamında ilk olarak bölge camilerinde bulunan halı, kilim, saat, şamdan ve yazma eserlerin restorasyonu ve konservasyonunu yapacağız. Bunlar hem maddi hem manevi değeri son derece yüksek olan eserler. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Erzurum'un simgesi durumunda olan Çifte Minareli Medresede Vakıf Eserleri Müzesi'nde 2 binin üzerinde eseri sergileyeceğiz. Hem yerli hem de yabancı turistlerin ziyaret edip incelemesini sağlayacağız. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra Erzurum'da kültür turizminin gelişmesine, kentin tanıtımına katkı sunmuş olacağız" dedi.

Erzurum'un kültür turizmi açısından son derece yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Güven, "Birçok eseri barındırıyor. Tarihi eserler bakımından son derece zengin bir iliz. Biz hem bunların tanıtımını yapacağız hem koruyup gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız. Restorasyon ve konservasyon işlemleri ciddi anlamda ustalık ve ince işçilik gerektiren işlemler. Ne kadar süreceğini tam olarak kestiremediğimiz için müzenin açılış tarihini net olarak ifade edemiyoruz. Ağustos ayında açmayı planlıyoruz" diye konuştu.


ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE İÇİN TOPLANAN 2 BİN ESER RESTORE EDİLİYOR
ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE İÇİN TOPLANAN 2 BİN ESER RESTORE EDİLİYOR
ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE İÇİN TOPLANAN 2 BİN ESER RESTORE EDİLİYOR
ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE İÇİN TOPLANAN 2 BİN ESER RESTORE EDİLİYOR
ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE İÇİN TOPLANAN 2 BİN ESER RESTORE EDİLİYOR
ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE İÇİN TOPLANAN 2 BİN ESER RESTORE EDİLİYOR
ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE İÇİN TOPLANAN 2 BİN ESER RESTORE EDİLİYOR
ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE İÇİN TOPLANAN 2 BİN ESER RESTORE EDİLİYOR
ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE İÇİN TOPLANAN 2 BİN ESER RESTORE EDİLİYOR
ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE İÇİN TOPLANAN 2 BİN ESER RESTORE EDİLİYOR
ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE İÇİN TOPLANAN 2 BİN ESER RESTORE EDİLİYOR
ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE İÇİN TOPLANAN 2 BİN ESER RESTORE EDİLİYOR
ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE İÇİN TOPLANAN 2 BİN ESER RESTORE EDİLİYOR

Çifte Minareli Medrese, Restorasyon, Selçuklu, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE İÇİN TOPLANAN 2 BİN ESER RESTORE EDİLİYOR - Son Dakika


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