Çifte standart uygulandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi'nde ikamet eden Ömer Fevzi Yıldız, kendisine ait binanın ruhsat ve iskanı olmadığı gerekçesi ile yıkımı gerçekleşirken hemen yanında bulunan binalar hakkında işlem yapılmaması üzerine önce bakanlığa şikayette bulundu ardından da savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi'nde yaşayan Ömer Fevzi Yıldız, 2016 yılının Temmuz ayında Kandilli Belediyesi binasının arkasında bulunan binasının belediye ekipleri tarafından ruhsatı ve iskanı olmadığı gerekçesi ile yıkıldığını ifade etti. Aynı bölgede kendisine ait olduğunu iddia ettiği arsa üzerinde bulunan ve Kandilli Belediyesi tarafından kullanılan binalarında ruhsat ve iskanı bulunmadığını dile getiren Yıldız, konu hakkında önce Çevre Bakanlığı'na şikayette bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığı şikayet üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yazı yazılarak söz konusu şikayet hakkında gerekli incelemelerin yapılmasını istediğini söyledi. Aradan geçen zaman içerisinde yasal işlem başlatılmayınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ikinci kez şikayette bulunduğunu aktaran Yıldız, gelen cevap yazısında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinden gerek inceleme ve yasal işlemlerin yapılarak bakanlığa ivedi şekilde bilgi verilmesinin istendiğini ifade etti. Yıldız bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde ki ilgililer hakkında Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek görevlerini yerine getirmedikleri iddiası ile suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.



Kendisinin mağdur olduğunu belirterek yapılan çifte standardın ortadan kaldırılmasını isteyen Yıldız "2016 yılında benim binamı ruhsat ve iskanı olmadığı gerekçesi ile belediye ekipleri yıktı. Ancak aynı yerde bulunan belediyenin kullandığı binalarda ruhsatsız ve iskanı yok. Kaldı ki İmar Barışı'ndan faydalanıp belediyenin kullandığı binaya yapı kayıt belgesi almak istediler ancak başvuruları reddedildi. Belediye ruhsatsız ve iskanı olmayan binanın birinde market açılmasına, bir diğer binada da tekstil atölyesi açılmasına müsaade ederek buralardan gelir elde etmektedir. Ben Kandilli çocuğuyum. Bölgemize yatırımcı gelmesine karşı değilim. Market değil AVM açılsın, atölye değil fabrika açılsın. Ancak çifte standart uygulanmasın. Ben bir Kandilli evladı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 3194 sayılı kanununun 32. ve 42. maddeleri vatandaşa uygulanırken usulsüz ve iskanı olmayan Kandilli Belediyesi'ne neden yaptırım yapılmıyor? Yaşanan haksızlığın giderilmesini istiyorum. Zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuyu yakından takip ediyor ve gerekli talimatları verdi. Şimdi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinden gerekli yasal işlemleri yapmalarını bekliyorum" dedi. - ZONGULDAK