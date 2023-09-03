Adana'da çifte tabancayla infazın yaşandığı caddede 16 yaşında bir genç vuruldu: İntikam almaya devam edeceğiz

Adana'da Çukurova Caddesi'nde çifte tabancayla bir kişinin öldürülmesinin ardından bugün de aynı cadde de 16 yaşındaki genç tabancayla vurularak ağır yaralandı. Genci vuran şahısların, "İntikam alıyoruz ve almaya devam edeceğiz" diyerek bağırıp kaçtıkları öne sürüldü.

MOTOSİKLETLİ GENCE SİLAHLI SALDIRI

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosiklet ile Çukurova Caddesi'nde ilerleyen 16 yaşındaki Mehmet Emin Çetin, silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Çetin, önündeki otomobile çaparak yere düştü. Bu orada olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Çetin hemen hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetin'in hayati tehlikesinin olduğu öne sürüldü.

"ÇİFTE TABANCALI CİNAYETİN İNTİKAMI" İDDİASI

Bu arada aynı cadde ve mahallede Cuma gecesi çifte tabancayla gelen bir kasklı kişi telefonla konuşan şahsı öldürmüştü. 16 yaşındaki gencin vurulmasının da bu olayla alakalı olduğu iddia edildi. Gence silahlı saldırı düzenleyenlerin Çetin'i vurduktan sonra kaçarken, "İntikam alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz" diye bağırdıkları ileri sürüldü. Olaydan sonra caddeyi trafiğe kapatan polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.