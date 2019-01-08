Son Dakika Haberleri: Çifte Vatandaşlığa Sahip 2 Kişi Mısır'da Kayboldu

Çifte Vatandaşlığa Sahip 2 Kişi Mısır'da Kayboldu

11 dakika önce

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da, çifte vatandaşlığa sahip 2 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Çifte Vatandaşlığa Sahip 2 Kişi Mısır'da Kayboldu, System.String[]
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da, çifte vatandaşlığa sahip 2 kişinin kaybolduğunu bildirdi. Bakanlık sözcüsü, yaptığı açıklamada, Alman-Mısır olmak üzere çifte vatandaşlığı olan 2 kişinin farklı zamanlarda kaybolduklarını belirterek, "Her iki vakayı da çok ciddiye alıyoruz." ifadesini kullandı. Sözcü, şu aşamada detaylı bilgi veremeyeceklerini ifade etti. Alman haber ajansı DPA'ya göre, kayıp erkeklerden biri 18 yaşında ve Almanya'nın Giessen kentinde oturuyordu. DPA'ya açıklama yapan baba, oğlunun Mısır'da iç hatlarda Luksor'dan Kahire'ye uçmadan önce kaybolduğunu belirterek, "Üç hafta oldu oğlumdan hiçbir iz yok. Hala hayatta olup olmadığını kimse bilmiyor." dedi.

Kayıp diğer erkeğin ise 23 yaşında ve Almanya'nın Göttingen kentinde yaşadığı ifade edildi. Mısır'a giriş yaparken Kahire Havaalanı'nda gözaltına alınan bu kişinin nerede olduğu bilinmiyor. DPA, yerel kaynaklara dayandırarak, Mısır istihbarat teşkilatının genel merkezinde bulunabileceğini iddia etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütüne (HRW) göre, insan hakları konusunda kötü üne sahip olan Mısır'da, geçen yılın ekim ayından beri avukat, insan hakları çalışanı ve eylemcisi olan en az 40 kişi tutuklandı veya ortadan kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:03 Kaynak: AA

Almanya, Mısır, Güncel
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