Çifte Vatandaşlık Almanya'ya Yaradı

ALMANYA, sonradan ülkeye yerleşen ve kan bağı olmayan yabancılara, göçmenlere vatandaşlık vermekte hep zorlandı.

ALMANYA, sonradan ülkeye yerleşen ve kan bağı olmayan yabancılara, göçmenlere vatandaşlık vermekte hep zorlandı. Anayasasında, 1913 yılından kalan kan bağına dayalı vatandaşlık yasası geçerliydi. SPD'li Başbakan Gerhard Schröder, 2000 yılında koalisyon ortağı Yeşiller'le birlikte bu yasayı değiştirdi. 'Kan bağı' yerine, 'doğulan yer' prensibi getirildi. Çifte vatandaşlık taleplerine karşı ise CDU/CSU kesin tavır aldı. CDU'lu Roland Koch, çifte vatandaşlık karşıtı imza kampanyasıyla Hessen Eyaleti'nde seçim kazandı.



2014'TE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ



SPD-Yeşiller hükümeti, göçmen kökenli gençlere 'Opsiyon Modeli' adı altında süreli bir çifte vatandaşlık hakkı getirdi. 24 yaşına basıncaya kadar gençler iki vatandaşlıktan birisinde seçim yapmak zorunda bırakıldı. 2013 seçimlerinde SPD lideri Sigmar Gabriel, çifte vatandaşlık sözü verdi. Gabriel, Merkel'le hükümeti kurmak için çifte vatandaşlığı şart koştu. Çifte vatandaşlık, SPD ile CDU/CSU arasında büyük koalisyon müzakerelerinde en sancılı gündem maddesini oluşturdu. Sonunda burada doğan gençlere belirli şartlar altında çifte vatandaşlık hakkı veren yasa 2014'te yürürlüğe girdi.



TARTIŞMA BİTMEDİ



Ancak çifte vatandaşlık tartışması bununla da bitmedi. CDU/CSU, çifte vatandaşlığı içine sindiremedi. 2016'da Essen'de yapılan CDU kurultayında parti lideri ve Başbakan Angela Merkel'in karşı çıkmasına rağmen, çifte vatandaşlığın kaldırılması, 'Opsiyon Modeli'ne geri dönülmesi için verilen önerge delegelerin oy çoğunluğuyla kabul edildi. Hükümet ortağı SPD karşı çıkacağı için CDU böyle bir yasa değişikliğini meclise getirmeye cesaret edemedi. Ama yasayı değiştirme tartışmasını hep gündemde tuttu. Son olarak geçen yıl Merkel'in parti liderliğini bırakacağını açıklaması üzerine aday olan Annegret Kramp Karrenbauer, çifte vatandaşlığı kaldırmayı yeniden gözden geçireceklerini söyledi.



CDU/CSU'NUN İŞİNE YARADI



O zaman Suriye ve Irak'taki terör örgütleri safında savaşan Almanların bir gün geri döneceği henüz ufukta görünmüyordu. DEAŞ'ın Suriye'de dağılması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine, "Ya kendi vatandaşınız olan bu teröristleri alın yoksa biz serbest bırakacağız" deyince, Almanya kendi vatandaşı teröristleri ne yapacağı sorusuyla karşı karşıya kaldı. CSU'lu Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer sonunda bir yasa taslağı hazırladı. SPD'li Adalet Bakanı Katarina Barley'in de onay verdiği yasa, çifte vatandaş olan, Suriye ve Irak'ta çatışmalara katılan teröristlere Alman vatandaşlığının iptalini öngörüyor. Alman Anayasası tek vatandaşlığı olanların vatansız bırakılmasını yasaklıyor. Çifte vatandaşlığa karşı çıkan CDU/CSU, şimdilik çifte vatandaşlık var diyor. Aksi takdirde DEAŞ'lı çifte vatandaş teröristleri geri almak zorunda kalacaktı. Bu yasayla onlardan kurtulmuş olacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Çöpte Yiyecek Arıyor Gibi Yapan Kadın, Bölge Esnafını Bıktırdı

Kira Artışlarının TÜFE'ye Göre Belirlenmeye Başlamasıyla, Vatandaş Yüzde 12 Zamdan Kurtuldu

Dev Turna Balığını Gören Vatandaşlar Fotoğraf Çektirmek İçin Birbiriyle Yarıştı

Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim