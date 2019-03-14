Çifte Vergi" Uygulamasının Sona Ermesi İhracatçıyı Sevindirdi

DİYARBAKIR/ ÖZGÜR AYAYDIN/MEHMET DEMİRHAN - Irak'ta "çifte vergi" uygulamasının sona ermesi ihracatçının yüzünü güldürdü.

DİYARBAKIR/ ÖZGÜR AYAYDIN/MEHMET DEMİRHAN - Irak'ta "çifte vergi" uygulamasının sona ermesi ihracatçının yüzünü güldürdü.



Irak Bakanlar Kurulunun 21 Kasım 2018'de aldığı, IKBY de dahil tüm sınır kapılarında tek vergi uygulamasına geçilmesi kararıyla artık Türk mallarına sadece İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda gümrük uygulanıyor.



Türk mallarının tek gümrükten geçerek Irak pazarına girmeye başladığı sistem, ihracatçının vergi yükünü ortalama yüzde 30 azaltacak.



"Ticaret Bakanlığı büyük çaba sarf etti"



Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Nevaf Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY ile Bağdat yönetimi arasındaki sıkıntılar dolayısıyla Irak'ın kuzeyine tek gümrükle giren ürünlere, Bağdat ve diğer şehirlere geçişte ikinci bir gümrük vergisi uygulandığını söyledi.



Türk mallarından ikinci kez vergi alınmasının Irak ile ticareti olumsuz etkilediğini dile getiren Kılıç, ihracatçıların yaşadığı bu sıkıntının giderilmesi için Ticaret Bakanlığının da büyük çaba sarf ettiğini aktardı.



Kılıç, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin yoğun girişimleri sonucu çifte vergilendirmenin sona erdiğini belirterek, "Bunun kalkması Irak'a ihracatımızı yüzde 30 yükseltecek. Irak'a geçen yıl yaklaşık 9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ihracatımızın 12 milyar dolara ulaşacağını düşünüyorum." dedi.



"Bölgeye yeni yatırımların gelmesini sağlayacak"



Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan da çifte vergilendirme dolayısıyla Türk firmalarının sıkıntı yaşadığını söyledi.



Duyan, "Çifte vergilendirme döneminde buğdayda ton başına toplam 47 dolar vergi alıyorlardı, yeni uygulamada ton başına 25 dolar vergi ödenecek. Bulgurda eskiden ton başına 60 dolar ödenen vergi artık 32 dolara indi. Haksız rekabete neden olan çifte vergilendirmenin sona ermesi bizleri çok mutlu etti." diye konuştu.



Türk mallarına uygulanan verginin azalması sayesinde Irak'a ihracatın artacağına işaret eden Duyan, "Irak pazarı bölgemiz başta olmak üzere Türkiye için büyük önem taşıyor. Irak'a ihracat artışı bölgeye yeni yatırımların gelmesini sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.



"Ekonomimiz canlanacak"



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Şırnak Şube Başkanı Yusuf Bilin, çifte vergilendirmenin haksız rekabete yol açtığını belirterek, uygulamanın kaldırılması için Bakanlığın yanı sıra Türkiye'deki iş çevrelerinin de Irak'ta temaslarda bulunduğunu dile getirdi.



Uygulamanın kaldırılmasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Bilin, "Irak ile ticaretimiz büyük oranda artacak ve ekonomimiz canlanacak." ifadesini kullandı.



Lila Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansız da Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde ürettikleri saç boyalarını, aralarında ABD'nin de yer aldığı 27 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.



Irak'a ihracatta çifte vergilendirmenin diğer ülke firmalarıyla rekabeti olumsuz etkilediğini belirten Cansız, bunu aşmak için İran üzerinden veya Mersin Limanı'ndan deniz yoluyla ürünleri göndermek zorunda kaldıklarını anlattı.



Her iki yöntemin de maliyet ve zaman kaybına neden olduğunu ifade eden Cansız, şöyle konuştu:



"Rakip ülkelerin ürününden tek, Türk ürünlerinden ise çift vergi alınması işimizi zorlaştırıyordu. Pazarı kaybetmemek için bulduğumuz tüm yolları denedik. Mersin Limanı'ndan gemiyle 40 günde ulaşan mallarımız artık 48 saatte ulaşacak. Diyarbakır OSB'deki firmaların yüzde 80'i Irak'a ihracat yapıyor. Uzun süredir beklediğimiz bu karardan çok memnun olduk."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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