Çifteler Belediyesi artık çevrim içi - Son Dakika

Çifteler Belediyesi, vatandaşına daha yakın olabilmek için bir hizmeti daha hayata geçirdi.



Belediye Başkanlığı Çifteler halkının istek ve taleplerine daha çabuk çözüm bulmak için Whatsapp hattını hizmete sundu. Yakın zamanda 153 Beyaz Masa ile halkının taleplerine çözüm sunan Çifteler Belediyesi hizmetlerini genişleterek "Vatandaşımız ve belediyemiz el ele" diyerek Sosyal Belediyeciliğini genişletti. 'Çekin gönderin birlikte çözelim' diyen Çifteler Belediyesi, hizmetlerine hız kesmeden devam edeceklerini sosyal, yenilikçi ve vatandaşın taleplerine çözüm odaklı bir belediye olduklarını gösterdi. - ESKİŞEHİR