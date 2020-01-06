Çifteler Belediyesinden örnek kar çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çifteler Belediyesinden örnek kar çalışması - Son Dakika

Çifteler Belediyesinden örnek kar çalışması

10 dakika önce

Eskişehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle Çifteler Belediyesi zamanında müdahalesiyle ilçedeki yolların kapanmasının önüne geçerek, vatandaşları mağdur etmedi.

Çifteler Belediyesinden örnek kar çalışması, System.String[]

Eskişehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle Çifteler Belediyesi zamanında müdahalesiyle ilçedeki yolların kapanmasının önüne geçerek, vatandaşları mağdur etmedi.


Çifteler Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gece başlayan kar yağışı ile yoğun mesai yaptılar. Çifteler Belediyesi yaşanabilecek sorunların önüne geçmek ve ilçede yaşayan vatandaşların daha huzurlu bir kış geçirebilmeleri için tedbirlerini alırken, ekipler buzlanmaya karşı tuzlama aracı ile mücadele başlatıp takviye ekipler ve kar küreği araçları ile yolları trafiğe açtı. Çifteler belediyesi tüm ekipleri ile kar seferberliği başlatırken, diğer yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlarımızın güven içinde ulaşım sağlayabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. - ESKİŞEHİR

Çifteler Belediyesi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara kar altında
Yerli otomobille ilgili dikkat çeken araştırma! Satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89 Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı

Son Dakika Haberleri
14:12 Elektronik ticarette 'güven damgası' dönemi - Son Dakika
14:12 İzmir Fethi Sekin ve Musa Can'ı unutmadı - Son Dakika
14:12 /ek bilgiyle/ Rus savaş gemisinin Kabataş'a yanaşamadı - Son Dakika
14:07 Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Son Dakika
14:07 Başkan'dan ziyaret ve açılışlar - Son Dakika
14:07 Kar sürgünü ulaşımı felç etti - Son Dakika
13:16 Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 14:13:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çifteler Belediyesinden örnek kar çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]