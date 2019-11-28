Son Dakika Haberleri: Çifteler 'de Büyükşehir Belediyesi Kompleksi kaderine terk edildi
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Çifteler 'de Büyükşehir Belediyesi Kompleksi kaderine terk edildi

6 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılından yapımına başlanan ve 240 günde tamamlanması planlanan Çifteler ilçesindeki otogar binası, müteahhitlerin kaçmasıyla atıl vaziyette kaldı.

Çifteler 'de Büyükşehir Belediyesi Kompleksi kaderine terk edildi, System.String[]

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılından yapımına başlanan ve 240 günde tamamlanması planlanan Çifteler ilçesindeki otogar binası, müteahhitlerin kaçmasıyla atıl vaziyette kaldı.


Çifteler ilçesinde seçim vaatleri arasında gösterilen Çifteler Otogarı, İtfaiye Merkezi, Yol İşleri Merkezi ve Koordinasyon Merkezi gibi birimleri içinde barındıracak olan Büyükşehir Belediyesi Kompleksin temeli 23 Haziran 2017 tarihinde yapılan törenle atılmıştı. Kompleksin tamamlanma süresi 240 gün olarak verilmişti. İlk yüklenici firma inşaata 26 Mayıs 2017 tarihinde başladı. Başlama sonrasında inşaatın tahmini bitirilme süresi 2018 yılının Şubat ayı idi. Ancak yaşanan sorunlar sonrasında iflas eden müteahhitler sonrasında otogar içinde kullanılan malzemelerle birlikte atıl durumda kaldı.


Yaklaşık 1 yıldır çalışma yapılmayan Büyükşehir Belediyesi Kompleksinin tamamlanacağı gün vatandaşlar tarafından merak konusu. İnşaat girişinde proje başlarken konulan reklamın durması ise dikkat çekiyor. 'Çifteler İlçemiz Büyükşehir Belediyesi yatırımlarıyla gelişiyor güçleniyor' ve 'Çifteler ilçemiz yeni terminaline kavuşuyor' yazılı reklam tabelalarını her gün gören ilçe halkı çalışmalarının başlamasını bekliyor.


Yaklaşık olarak 3 milyon 950 bin liraya mal olarak projenin yaklaşık yüzde 75'i ise tamamlanmış durumda. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Çifteler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
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