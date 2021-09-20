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Çifteler'de devam eden çalışma ve projeler - Son Dakika

Çifteler'de devam eden çalışma ve projeler

20.09.2021 11:39
Çifteler'de devam eden çalışma ve projeler, System.String[]

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, ilçede çeşitli Bakanlıkların yanı sıra belediyelerinin çalışmaları ile devam eden birçok proje olduğunu belirtti.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, ilçede çeşitli Bakanlıkların yanı sıra belediyelerinin çalışmaları ile devam eden birçok proje olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından Adalar mahallesinde yapımına başlanan "112 Acil Sağlık İstasyonu" ve "Aile Sağlığı Merkezi" inşaat çalışmaları devam ettiğini anlatan Başkan kadir Bıyık, hizmetin tamamlanması ile vatandaşların daha iyi hizmet alabileceğini anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteyi ile ilçe stadının yeniden yapım çalışmaları devam ettiğini söyleyen Bıyık, "Bu çalışmalar kapsamında, futbol sahasının suni çim (sentetik zemin) olarak yenilenmesi, saha çevresinin sentetik zemin koşu pisti yapımı, tel örgü yenilenmesi, kulüp binasının dış cephe ve iç kısım tadilatı, tribün kısmının koltuk ile donatılması, tribün çatı kısmının yenilenmesi ile hemşehrilerimizin koşu ve yürüyüş gibi sporlarını yapabilecekleri, günümüz şartlarına ve standartlarına uygun bir alan vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak" dedi.

Eğitim öğretim ve alt yapı çalışmaları

İlçede eğitim öğretim ve alt yapı çalışmalarını da anlatan Başkan Kadir Bıyık "Kız öğrenci yurdunu 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında hizmete açacağız. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin tadilat çalışmalarına başladığı "Kız Öğrenci Yurdu" İlçemizde bulunan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin ikamet ihtiyacını karşılayacak. Çalışmalarımız tamamlandığında 100 kişilik kapasitesi ile hizmet verecek olan yurdumuz ilçemizin sosyal, ekonomik ve eğitim hayatına katkı sağlayacaktır. Faaliyete geçtiğinde ikamet ihtiyacının bir nebze olsun giderilmesi ile şu anda ilçemizdeki Meslek Yüksek Okulunda bulunan iki bölüme ek olarak yeni bölümlerin açılmasını hedefliyoruz. İlçemiz de yıllardır hemşehrilerimizin büyük bir sorunu olan yollarımızın yapımı ile alakalı çalışmalarımızı plan ve programımızı yaptık. Eskişehir İlçelerinin arasında asfalt plenti olan tek ilçeyiz. Göreve başladığımızda belediyemiz envanterinde eksik olan iş makinalarını tespit edip ekonomik olarak da planlamalarımızı yaparak, araç filomuza dahil ettiğimiz 1 adet finişer, 1 adet silindir, 1 adet loder kepçe ile belediyemiz kendi sıcak asfaltını üretip günümüz şartlarına ve standartlarına uygun yol yapımını yapabilecek kabiliyete kavuştu. Geçtiğimiz hafta ilçemiz Erbab Mahallesin de bulunan Şahin Sokak, Güler Sokak ve Ulubatlı Hasan Sokakta, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz zemin hazırlığı çalışmalarına başladı. Zemin hazırlığı ve kaldırım yapımı çalışmaları tamamlandığında ilçemizde hemşehrilerimizi hak ettiği yol ve kaldırıma kavuşturacağız. Görev süremiz boyunca sorumluluğumuz dışında bulunan Su ve Kanalizasyon işleri tamamlanmış olan bütün cadde ve sokaklarımızı sıcak asfalt ve kaldırım ile buluşturacağız. Çiftelerli hemşehrilerim hak ettiği yaşam alanına çalışmalarımız ve projelerimiz ile ulaşacak" şeklinde anlattı.

"Kira ve ikamet sıkıntısını biraz olsun azaltacak"

Başkan Kadir Bıyık, vatandaşların büyük bir merakla beklediği TOKİ projesinin inşaat ve çevre düzenlemesi işi ihalesinin 2 Eylül de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapıldığını, yakın bir zamanda çalışmaların başlayacağını anlattı ve "TOKİ ilçemizde ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak, kira ve ikamet sıkıntısını biraz olsun azaltacaktır" diye anlattı.

Tercih edilen bir hayvan pazarı

Tarım ve hayvancılığın ilçenin ana geçim kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Bıyık, "Çalışmalarımızı tamamladığımız ilçemiz Canlı Hayvan Pazarında, bölgedeki hayvan ticaretinin merkez noktaları arasına girmesini ve hayvancı esnafının tercih ettiği bir pazar olmasını hedefledik. Yapmış olduğumuz gözlemler ve yerel esnafımızın görüş ve yorumları ile doğru bir yatırım yaptığımızı anladık. Patok sayısını arttırmamıza rağmen yeni yüzü ve düzeni ile talebi artan Canlı Hayvan Pazarında ilerleyen günlerde büyütmeyi ve esnafımızın talebine cevap vermeyi planlıyoruz" diye kaydetti. - ESKİŞEHİR

Çifteler'de devam eden çalışma ve projeler
Çifteler'de devam eden çalışma ve projeler
Çifteler'de devam eden çalışma ve projeler
Çifteler'de devam eden çalışma ve projeler
Çifteler'de devam eden çalışma ve projeler
Çifteler'de devam eden çalışma ve projeler

Kadir Bıyık, Çifteler, Hisarcık, İnşaat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çifteler'de devam eden çalışma ve projeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çifteler'de devam eden çalışma ve projeler - Son Dakika
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