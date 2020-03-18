Çifteler'de dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çifteler'de dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Çifteler'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Eskişehir Çifteler Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Çifteler'de dezenfekte çalışmaları sürüyor, System.String[]

Eskişehir Çifteler Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Çifteler Belediyesi, Başkan Kadir Bıyık'ın talimatıyla dezenfekte çalışmalarına sürdürüyor. Belediye ekipleri; tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, camiler, sokaklar, kahvehaneler, parklar, bahçeler, marketler, bankalar, okullar, toplu taşıma araçlar gibi yoğun kamusal alanları dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Alınan bu önlemlerin yanı sıra ilçede yapılması planlanan bütün programlar da bir süreliğine askıya alındı. Çifteler Belediyesi virüsle ilgili son gelişmeleri göz önünde bulundurarak tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. - ESKİŞEHİR

Çin Halk Cumhuriyeti, Çifteler Belediyesi, Kadir Bıyık, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:31 Kaynak: İHA

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