Çifteler'de faciadan dönüldü

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde öğrenci ve öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'in öğrenci ve öğretmenlerini Eskişehir'den Çifteler ilçesine taşıyan servis minibüsün şoförü, yola kontrolsüz çıkan kamyona çarpmamak için manevra yapınca araç şarampole düştü. Kazada başını çarpan 1 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenci kaldırıldığı Çifteler Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ESKİŞEHİR