Çifteler 'de İdlib şehitleri için konvoy oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çifteler 'de İdlib şehitleri için konvoy oluşturuldu - Son Dakika

Çifteler 'de İdlib şehitleri için konvoy oluşturuldu

6 saat önce

İdlib'te rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Çifteler Ülkü Ocağı tarafından konvoy oluşturuldu.

Çifteler 'de İdlib şehitleri için konvoy oluşturuldu, System.String[]

İdlib'te rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Çifteler Ülkü Ocağı tarafından konvoy oluşturuldu. Türk bayraklarıyla ilçe turu atarak, Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen yüzlerce kişi İstiklal Marşı okudu ve saygı duruşundu bulundu. Daha sonra 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı. - ESKİŞEHİR

Çifteler, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:13 Kaynak: İHA
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