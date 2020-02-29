Çifteler 'de İdlib şehitleri için konvoy oluşturuldu - Son Dakika

Çifteler 'de İdlib şehitleri için konvoy oluşturuldu
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İdlib'te rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Çifteler Ülkü Ocağı tarafından konvoy oluşturuldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:13 Kaynak: İHA
İdlib'te rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Çifteler Ülkü Ocağı tarafından konvoy oluşturuldu. Türk bayraklarıyla ilçe turu atarak, Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen yüzlerce kişi İstiklal Marşı okudu ve saygı duruşundu bulundu. Daha sonra 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı. - ESKİŞEHİR
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