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Çifteler'de yılların sorunu çözüme kavuştu

6 saat önce

Eskişehir'in Çifteler İlçe Belediyesi tarafından bakım onarım ve garaj binalarının tamamlanarak ilçe dışına taşınması vatandaşları da sevindirdi.

Çifteler'de yılların sorunu çözüme kavuştu, System.String[]

Eskişehir'in Çifteler İlçe Belediyesi tarafından bakım onarım ve garaj binalarının tamamlanarak ilçe dışına taşınması vatandaşları da sevindirdi.


Çifteler Belediyesine ait ilçe merkezinde bulunan bakım-onarım binaları ile resmi araçların garajının taşınması vatandaşlar tarafından yıllardır bekleniyordu. İlçe merkezinde yoğunluğa da neden olan alan, belediye tarafından yapılan ilçe dışındaki alana taşındı. Belediyeye ait çöp kamyonu, otobüsler ve diğer iş makinelerinin garajı ve bakım onarım yerlerinin bulunduğu yeni alanda, hem daha rahat çalışma imkanı bulunurken, ilçe merkezinin de yoğunluğunun önüne geçilmiş olundu.


Konuyla ilgili konuşan Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, halkın yıllardır istediği bir konuyu kısa sürede tamamlayarak, belediyeye ait araçların garajı ve bakım onarım alanlarını yeni yerine taşıdıklarını söyledi. İlçe merkezinde yoğunluğa neden olan bir alanın bu çalışma sayesinde nefes aldığını belirten Bıyık, "Eski yerimiz ilçe merkezinde olduğu için giriş ve çıkışlarda araç yoğunluğuna neden oluyordu. Halkımız da bu yoğunluktan ve görüntüden şikayetçiydi. Yaptığımız çalışma sonrasında sadece belediye personelimizle yeni binalarımıza kısa sürede kavuştuk. Bu sayede yıllardır ilçede ki vatandaşlarımızın istediğini yerine getirdik. Arkadaşlarımıza hem de daha rahat bir çalışma alanı sunduk. Eski alanımızı ise hazırlayacağımız projeyle ilçemizin yararına kullanacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Çifteler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:27 Kaynak: İHA
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