Çifteler'den Beylikova'ya ziyaret - Son Dakika

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i makamında ziyaret etti.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ve AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Serhat Erden ile birlikte Beylikova'ya yapılan ve yapılmakta olan yatırımları yerinde inceleyerek bilgi alışverişinde bulundu. Başkanı Özkan Alp nazik ziyaretlerinden dolayı Çiftiler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR