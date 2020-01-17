Çifteler'e şeker fabrikası kuruluyor - Son Dakika
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Çifteler'e şeker fabrikası kuruluyor

6 saat önce

Adapazarı Şeker Fabrikası Genel Müdürü Hasan Çapraz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ile bir araya gelerek, ilçeye yapılması planlanan fabrika hakkında karşılıklı istişarelerde bulundular.

Çifteler'e şeker fabrikası kuruluyor, System.String[]

Adapazarı Şeker Fabrikası Genel Müdürü Hasan Çapraz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ile bir araya gelerek, ilçeye yapılması planlanan fabrika hakkında karşılıklı istişarelerde bulundular.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Kadir Bıyık, "Genel müdürümüz ile yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucunda inşallah ilçemize en kısa zamanda şeker fabrikasının kurulmasını hedefliyoruz. İlçemiz toprakları verimlidir. Kırsaldaki tarımın yaklaşık yüzde 60'ı Çifteler'de yapılıyor. Şeker pancarı ana ürünümüz. Yıllık 800 bin ton civarı üretim yapılabiliyor. Burası bir fabrikanın iki yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar bir kapasiteye sahip. Burada üretilen pancarların çeşitli illerdeki fabrikalara taşınması konusunda 32 milyon lira gibi bir para harcanıyor. Çifteler ilçemize bu fabrikayı kazandırabilirsek bu maliyetler 10 milyon liralara kadar düşüyor" dedi.


Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kadir Bıyık, Adapazarı, Çifteler, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:52 Kaynak: İHA
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