Çifteler'in Yeni Belediye Başkanı Kadir Bıyık Mazbatasını Aldı
38 dakika önce
Çifteler'de 31 Mart seçimlerini zaferle tamamlayan Kadir Bıyık mazbatasını bugün Çifteler İlçe Adliyesinde aldı.
Kadir Bıyık yaptığı konuşmasında "Zor ve meşakatlı bir mücadelenin ardından Allah'ın izni ve Çifteler halkınında desteği ile başarıya ulaştık. Bizlerle birlikte mücadele eden herkese çok teşekkür ederim. Çifteler'de Cumhur ittifakı kazandı. Bu zamana kadar burada başkanlık yapan Metin Başkanımıza teşekkür ederim. Devlette devamlılık esastır. Bu bir bayrak yarışıdır. Yarım kalan işleri varsa tamamlamak bize düşer. Vaat ettiğimiz yeni projelerimizi de hayata geçireceğiz. Kazanan Çifteler oldu. Bize destek olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Düzenlenen törene MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, MHP Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses ve AK Partili yöneticiler, ESMİAD Başkan Yardımcısı Abdullah Onur Aydın, İlçe Teşkilatları ve Çifteler halkı katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:17 Kaynak: Bültenler
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