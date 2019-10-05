Son Dakika Haberleri: Çifteler mezarlığında bakım çalışması gerçekleştirildi
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Çifteler mezarlığında bakım çalışması gerçekleştirildi

56 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı ekipler Çifteler ilçesi merkez mezarlığında asfalt bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Çifteler mezarlığında bakım çalışması gerçekleştirildi, System.String[]

Kent merkezinde birçok noktada çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi dışında kalan ilçelerde de yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Çifteler ilçesi merkez mezarlığında içinde deforme olmuş yollarda yama çalışması gerçekleştiren ekipler, kabir ziyareti yapacak vatandaşlar için yolları güvenli ve konforlu hale getirdi. Özellikle hafta sonu ve özel günlerde mezarlıkta yoğunluk olduğunu belirten Çiftelerliler ise gerçekleştirilen çalışma dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiler.

Çifteler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:01 Kaynak: Bültenler
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